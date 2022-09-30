Регулятор криптовалют ЕС планирует использовать цифровое евро для трансграничных операций — Finance.ua

Регулятор криптовалют ЕС планирует использовать цифровое евро для трансграничных операций 30.09.2022, 01:49 — Финтех и Карты

Регулятор криптовалют ЕС планирует использовать цифровое евро для трансграничных операций

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард рассказала о планах Европейского союза по использованию цифрового евро для трансграничных операций — CBDC облегчит платежи между США, Евросоюзом и другими странами, считает Лагард.

По словам Кристин Лагард, на фоне широкого распространения цифровых платежей и сокращения использования наличных жители ЕС могут заинтересоваться цифровой валютой европейского центробанка. Однако осуществление трансграничных операций с европейским CBDC требует согласованных действий, чтобы сделать государственную цифровую валюту безопасной и доступной.

Президент Европейского центрального банка заверила, что работа по разработке и улучшению государственной цифровой валюты продолжается, но уже ясно, что изначально круг пользователей будет ограничен.

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«Центробанк гарантирует, что эти платежи не будут использованы в коммерческих целях», — подчеркнула Кристина Лагард.

Лагард также обратила внимание, что среди пользователей существует обеспокоенность по поводу конфиденциальности цифрового евро, однако не стоит волноваться: если ЦБ выберет CBDC, защита информации пользователей будет гарантирована. «ЕЦБ не будет использовать цифровой евро для сбора частных данных», — заверила Лагард.

Именно из-за возможного расширения контроля государства над последними свободными от надзора сферами личной экономической жизни аналитики американского исследовательского центра Bitcoin Policy призвали власти США отказаться от разработки государственной криптовалюты.

«CBDC, по сути, предоставит правительствам доступ к каждой транзакции, проводимой любым человеком в любой точке мира. Это лишь вопрос времени, когда данные о транзакциях будут доступны всем в мире, поскольку государственная ІТ-инфраструктура является целью хакерских атак, количество которых увеличивается», — поделились своей точкой зрения исполнительный директор Texas Bitcoin Foundation Натали Смоленски и бывший руководитель по развитию биржи Kraken Дэна Хелда.

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noworries По материалам:

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