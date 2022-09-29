Криптовалютные аналитики выяснили, насколько низко может упасть Bitcoin — Finance.ua

Криптовалютные аналитики выяснили, насколько низко может упасть Bitcoin Сегодня 04:01 — Финтех и Карты

Криптовалютные аналитики выяснили, насколько низко может упасть Bitcoin

Криптовалютные эксперты провели исследование, согласно индикатору MVRV по соотношению рыночной капитализации к реализованной — все для того, чтобы выяснить, насколько низко может упасть Bitcoin.

По словам аналитиков, точно определить, какая будет цена определенного цифрового актива, невозможно, ведь ситуация на криптовалютном рынке всегда непредсказуема. Стоит обратить внимание на Ethrereum, который после The Merge не только не достиг отметки $3000, но и опустился ниже $1200. Впрочем, используя MVRV (Market Cap versus Realized Cap), аналитики смогли назвать ориентировочную минимальную цену.

Сейчас, согласно показателю MVRV, наиболее реальная минимальная стоимость ВТС — $17 500. Именно такую цену предусмотрел и бывший CEO биржи BitMEX Артур Хейс.

«Что дальше будет с долларовой ликвидностью? До конца этого года ФРС намерена сократить размер своего баланса, а Казначейство выпускает большое количество долговых обязательств по финансированию правительства. Оба эти действия удаляют ликвидность из системы. Это приведет к падению импульса и обрушит курс ВТС. Так что готовимся к минимумам в $17 500», — написал Артур Хейс в своей недавней статье.

Относительно индикатора MVRV это коэффициент, полученный путем разделения рыночной капитализации на реализованную капитализацию. Показатель основан на ежедневно обновляемых данных. Индикатор MRVR и его производные используются для определения долгосрочных тенденций, выявления циклов накопления и распределения. Несмотря на свою популярность, MVRV является экспериментальным инструментом анализа рынка криптовалют.

Следует заметить, что стоимость флагманских криптовалют BTC и ETH за сутки резко возросла. 27 сентября 2022 года Bitcoin подорожал на 7,48% и торгуется по $20 188. Общее предложение монет для ведущей криптовалюты составило $387,19 миллиарда.

Если хотите безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие, лучшим вариантом станет CoinBase. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

noworries По материалам:

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