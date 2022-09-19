В 2025 году 1 Bitcoin будет стоить $100 000 — прогноз старшего стратега Bloomberg — Finance.ua
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В 2025 году 1 Bitcoin будет стоить $100 000 — прогноз старшего стратега Bloomberg

Финтех и Карты
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В 2025 году 1 Bitcoin будет стоить $100 000 — прогноз старшего стратега Bloomberg
В 2025 году 1 Bitcoin будет стоить $100 000 — прогноз старшего стратега Bloomberg
По словам старшего стратега Bloomberg Майка МакГлоуна, в 2025 году цена за 1 Bitcoin достигнет 100 000 долларов.
В разговоре с Kitco News Макглоун сказал, что «кувалда» Федеральной резервной системы оказывает давление на криптовалюту в краткосрочной перспективе. Он уверен, что с падением рынков недвижимости и облигаций это может быть один из худших медвежьих рынков нынешнего поколения, но Bitcoin будет торговаться как золото и долгосрочные облигации, например, государственне облигации с 30-летним сроком погашения.

Стейблкойны: аналог доллара или даже лучше? 🧐

Макглоун в то же время уверен, что существующая стратегия повышения процентной ставки, которой руководствуется ФРС, приведет к рецессии, а потому криптовалютный рынок, как и фондовые рынки, упадет в ближайшей перспективе еще больше.
В случае со второй по капитализации криптовалютой Ethereum мнение аналитика несколько иное. По его словам, дальнейший рост этого актива напрямую зависит от готовности институциональных игроков инвестировать в него.
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По материалам:
noworries
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