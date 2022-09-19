В 2025 году 1 Bitcoin будет стоить $100 000 — прогноз старшего стратега Bloomberg Сегодня 19:30 — Финтех и Карты

В 2025 году 1 Bitcoin будет стоить $100 000 — прогноз старшего стратега Bloomberg

По словам старшего стратега Bloomberg Майка МакГлоуна, в 2025 году цена за 1 Bitcoin достигнет 100 000 долларов.

В разговоре с Kitco News Макглоун сказал, что «кувалда» Федеральной резервной системы оказывает давление на криптовалюту в краткосрочной перспективе. Он уверен, что с падением рынков недвижимости и облигаций это может быть один из худших медвежьих рынков нынешнего поколения, но Bitcoin будет торговаться как золото и долгосрочные облигации, например, государственне облигации с 30-летним сроком погашения.

Макглоун в то же время уверен, что существующая стратегия повышения процентной ставки, которой руководствуется ФРС, приведет к рецессии, а потому криптовалютный рынок, как и фондовые рынки, упадет в ближайшей перспективе еще больше.

В случае со второй по капитализации криптовалютой Ethereum мнение аналитика несколько иное. По его словам, дальнейший рост этого актива напрямую зависит от готовности институциональных игроков инвестировать в него.

Покупайте, торгуйте и храните более 600 криптовалют на Binance. Биржа считается самой большой и самой популярной в мире. 90 млн пользователей доверяют Binance. Платформа предлагает самые низкие комиссии за транзакции, поддержку клиентов на 40 языках, а также дает возможность торговать на ходу.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.