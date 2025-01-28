Регистрация жилья: что будет с квартирой без документов — мнение адвоката — Finance.ua
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Регистрация жилья: что будет с квартирой без документов — мнение адвоката

Недвижимость
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Регистрация жилья: что будет с квартирой без документов — мнение адвоката
Регистрация жилья: что будет с квартирой без документов — мнение адвоката, www.freepik.com
У украинцев, которые не зарегистрируют собственное жилье в Реестре прав на недвижимое имущество, не отберут квартиру или дом.
Однако граждане могут пострадать от действий мошенников, занимающихся незаконной перепродажей незарегистрированных объектов.
Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.
Как отмечается, гражданин приобретает право собственности на недвижимость только после регистрации в Реестре, как это определено в Гражданском кодексе Украины.
Если этого не сделать, у государства якобы и появятся основания для того, чтобы отобрать квартиру. Но Реестр заработал в 2013 году, поэтому информация о большинстве квартир, приватизированных или приобретенных до 2013-го, в базе отсутствует. А право собственности возникло еще до внесения изменений в Гражданский кодекс и гарантировано Конституцией.
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Регистрация жилья
На вторичном рынке нотариус при покупке или продаже недвижимости сразу вносит информацию в реестр и не признает сделку без обновленной технической документации. На первичном же рынке человек становится собственником квартиры на основании переданных прав и жилье остается в ее собственности.
В то же время информация о приобретенных или приватизированных до 2013 года квартирах есть в двух местах:
  • БТИ;
  • в органе местного самоуправления.
«Если, например, ваш дом разбомбят, тогда вам будет очень сложно доказать право на свое жилье. Подобные случаи возникают с недвижимостью на оккупированных территориях, поскольку люди не могут доказать право собственности, потому что жилье сгорело, или они спешно бросали квартиру и не взяли с документы. В реестре в несколько кликов и из любого уголка мира можно сформировать выписку об имуществе», — говорится в сообщении.
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Так что если не регистрировать недвижимость, приобретенную на первичном рынке, это могут сделать за вас с помощью недобросовестного застройщика.

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«Если вы не внесли данные о квартире в реестр прав — это не страшно, но лучше это сделать и быть спокойным», — подчеркнул адвокат.
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По материалам:
Novyny.live
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