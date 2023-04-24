Регистрация обязательна: где в Германии можно ездить на авто с украинскими номерами — Finance.ua
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Регистрация обязательна: где в Германии можно ездить на авто с украинскими номерами

Технологии&Авто
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Регистрация обязательна: где в Германии можно ездить на авто с украинскими номерами
Регистрация обязательна: где в Германии можно ездить на авто с украинскими номерами
Украинские беженцы в Германии год могли ездить на своих автомобилях без регистрации в этой стране. 13 апреля на заседании министерства транспорта представители правительств земель приняли решение не продлевать льготный период.
Украинские автомобили через год от въезда в Германию должны быть поставлены на учет, сообщает DW.
Штрафы. Через 12 месяцев от въезда в Германию на украинских автомобилях без регистрации нельзя ни передвигаться, ни парковать их на дорогах общего пользования. За эксплуатацию такого автомобиля могут оштрафовать на 70 евро.
Регистрация автомобиля в Германии предусматривает:
  • прохождение техосмотра;
  • подтверждение наличия немецкого полиса страхования гражданской ответственности (10-30 евро в месяц);
  • уплату годового автомобильного налога (от 200 евро в год).
Автомобили из Украины нужно также растаможивать. От уплаты пошлин заявителя могут освободить в случае оформления по процедуре переезда на постоянное место жительства.
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Процедура регистрации украинских авто будет принята в начале мая. Тогда же должны решить, как можно будет получить сертификат соответствия на автомобили, купленные не в ЕС.
Некоторые земли продлили переходный льготный период для украинских автомобилей, пока нет совместно согласованной процедуры:
  • до 30 июня 2023 года — Гессен, Саксония, Бранденбург;
  • до 1 марта 2024 г. — Саксония-Ангальт и Нижняя Саксония.
Следует отметить, что срок действия украинских водительских удостоверений в ЕС продлен до 6 марта 2025 года или до потери статуса защиты.
При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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По материалам:
РБК-Україна
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