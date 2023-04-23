Эвакуаторы и штрафы: что нужно знать о правилах парковки в Германии — Finance.ua

Эвакуаторы и штрафы: что нужно знать о правилах парковки в Германии Сегодня 17:02 — Мир

Эвакуаторы и штрафы: что нужно знать о правилах парковки в Германии

Германия приняла большое количество украинских беженцев за год войны — более миллиона человек. Многие из них ездят в этой стране за рулем автомобиля.

Что украинцам следует знать о парковке в Германии, чтобы избежать штрафов и эвакуации авто, пишет ukrainingingermany.de

Где в Германии запрещено парковать автомобиль

В Германии действуют два ограничения по парковке: ограниченный запрет, когда можно остановиться, и абсолютный. Разница между этими запретами — время остановки в 3 минуты.

Запрет на парковку в Германии распространяется на:

границы действия соответствующего знака;

на велосипедные дорожки;

остановки общественного транспорта (за 15 м);

пешеходные зоны;

перекресток и пешеходный переход (5 м до и после);

при одностороннем движении;

на узкие улицы и напротив выхода/входа из дома.

Где можно бесплатно парковаться

На сайте gratisParken.de указано более 3322 бесплатных паркомест по всей Германии.

Также бесплатная парковка разрешена:

на обочине дороги при отсутствии запрещающих знаков по направлению движения;

на специальных площадках, которые часто находятся вдали от центра города и соединены автобусными линиями (Pendelbus);

с ограничением по времени (часто это 2 часа) при наличии знака «2Std».

Где можно найти платные парковки в Германии

Оставить автомобиль по обе стороны дороги можно, оплатив парковку через паркомат, оставив квитанцию на торпеде.

Также для платной парковки есть специальные гаражи и стоянки.

Средняя стоимость платного паркинга в Германии составляет 1,5-3 евро в час, а подземного — 20-25 евро в сутки. В ночное время одно паркоместо обойдется около 7 евро.

Найти ближайшую парковку со свободными местами и оплатить паркинг можно в приложениях: Parkopedia Parken, travipay Parken, ParKing, Find my Car, car-parking.eu, parkme.com.

Какие штрафы за неправильную парковку в Германии

За неправильную парковку водитель может получить штраф до сотни евро. Нарушения оцениваются в следующие суммы:

занятое без разрешения место на парковке — 10 евро;

парковка на шоссе или автостраде — 70 евро;

нарушение запрета на остановку —10-70 евро;

блокировка пожарного проезда (Feuerwehrzufahrt) от 35 евро и 1 штрафной балл;

парковка в радиусе 5 м от перекрестков, частных участков, остановок общественного транспорта, выездов из гаражей — 10-30 евро;

неуплата за парковку в паркомате или просроченная оплата — 10-30 евро;

парковка на местах для электрокаров или для людей с инвалидностью (Behindertenparkplatz) — 55 евро;

выход из автомобиля без соблюдения мер безопасности — 15-25 евро.

Услуги эвакуатора в Германии обходятся в 100-200 евро, отдельно оплачивается стоимость стоянки автомобиля на штрафной площадке.

Как оплатить штраф за нарушение правил парковки

Водитель получает уведомление о штрафе с реквизитами для оплаты. Оплатить можно в банке или на почте. При оплате нужно иметь водительское удостоверение и загранпаспорт. Также можно оплатить штраф с помощью онлайн-банкинга.

Белый талончик под стеклоочистителем на авто означает получение штрафа за парковку — Verwarnung (предупреждение). Обычно сумма в пределах такого правонарушения — 5-65 евро. Этот вид штрафа не подлежит обжалованию. Оплатить штраф нужно в течение 7 дней.

Если водитель не согласен и намерен обжаловать штраф, следует дождаться официального уведомления (Bußgeldbescheid), которое отправят по почте в течение 3 месяцев. Сумма штрафа Bußgeld увеличится, потому что в нее будут включены почтовые расходы, примерно 3,5 евро.

После этого нужно направить апелляцию в орган, откуда пришло уведомление, заказным письмом в течение 3 недель. Для эффективности жалобы следует приобщить доказательства (фото, видео). Если не удастся убедить учреждение в невиновности, дело будет передано в местную прокуратуру или районный суд.

Следует учесть, что забыть о штрафе не удастся. Неоплаченные штрафы в Германии остаются в силе в течение многих лет. В случае неуплаты сумма будет постоянно расти. Если нарушитель уехал из страны и не уплатил штраф за нарушение ПДД, во время следующего въезда его либо заставят уплатить штраф, либо могут запретить въезд в Германию или ЕС.

При пересечении границы на автомобиле не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.