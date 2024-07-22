Регистрация авто с иностранными номерами в Украине в 2024 году — Finance.ua

Регистрация авто с иностранными номерами в Украине в 2024 году Сегодня 09:39 — Технологии&Авто

Регистрация авто с иностранными номерами в Украине в 2024 году

В случае ввоза автомобиля из-за границы для дальнейшей постоянной эксплуатации на дорогах Украины его необходимо зарегистрировать. Как проходит процедура регистрации транспортного средства в Украине — рассказываем далее.

Как зарегистрировать машину с иностранными номерами в Украине?

При ввозе авто с иностранной регистрацией из-за границы, сначала необходимо пройти таможенное оформление. Оно проходит в порядке очереди. Работник таможни попросит водителя предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);



договор купли-продажи транспортного средства;



технический паспорт на авто.



Работник таможни делает соответствующие отметки на документах на авто, подтверждающих право собственности, производит досмотр автомобиля, фиксирует повреждения и вносит соответствующие данные в акт таможенного досмотра.

После этого водителю выдается таможенная декларация, заверенная копия акта досмотра и квитанция МД-1.

После прохождения данной процедуры на таможне следующим этапом регистрации является обращение в сервисный центр МВД.

Какие документы необходимы для регистрации авто, ввезенного из-за рубежа?

В сервисном центре МВД для регистрации авто водителя попросят предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);



документы на транспортное средство;



документ о правомерности приобретения транспортного средства;



таможенные документы;



сертификат соответствия;



заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.



Имейте в виду, что при ввозе транспортного средства из-за границы экспертное обследование обязательно. Оно производится по заявлению владельца с целью подтверждения подлинности идентификационных номеров транспортного средства и проверки действительности регистрационных документов.

Читайте также Названы самые надежные автомобили с пробегом в 2024 году

Как проходит процедура экспертного обследования?

Владелец транспортного средства подает заявление в подразделение Экспертной службы МВД.

Специалисты производят осмотр транспортного средства и его регистрационных документов.

По результатам осмотра составляется заключение, содержащее информацию об подлинности идентификационных номеров и действительности регистрационных документов.

Заключение вносится в электронный реестр Экспертной службы МВД.

Сколько это стоит

Стоимость регистрации транспортного средства зависит от многих факторов. Самостоятельно проверить цену таможенных платежей при ввозе автомобиля из-за рубежа можно по ссылке

Кстати, на Finance.ua мы помогаем оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.