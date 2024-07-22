Регистрация авто с иностранными номерами в Украине в 2024 году — Finance.ua

Регистрация авто с иностранными номерами в Украине в 2024 году
В случае ввоза автомобиля из-за границы для дальнейшей постоянной эксплуатации на дорогах Украины его необходимо зарегистрировать. Как проходит процедура регистрации транспортного средства в Украине — рассказываем далее.
Как зарегистрировать машину с иностранными номерами в Украине?
При ввозе авто с иностранной регистрацией из-за границы, сначала необходимо пройти таможенное оформление. Оно проходит в порядке очереди. Работник таможни попросит водителя предоставить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- договор купли-продажи транспортного средства;
- технический паспорт на авто.
Работник таможни делает соответствующие отметки на документах на авто, подтверждающих право собственности, производит досмотр автомобиля, фиксирует повреждения и вносит соответствующие данные в акт таможенного досмотра.
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После этого водителю выдается таможенная декларация, заверенная копия акта досмотра и квитанция МД-1.
После прохождения данной процедуры на таможне следующим этапом регистрации является обращение в сервисный центр МВД.
Какие документы необходимы для регистрации авто, ввезенного из-за рубежа?
В сервисном центре МВД для регистрации авто водителя попросят предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- документы на транспортное средство;
- документ о правомерности приобретения транспортного средства;
- таможенные документы;
- сертификат соответствия;
- заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.
Имейте в виду, что при ввозе транспортного средства из-за границы экспертное обследование обязательно. Оно производится по заявлению владельца с целью подтверждения подлинности идентификационных номеров транспортного средства и проверки действительности регистрационных документов.
Как проходит процедура экспертного обследования?
- Владелец транспортного средства подает заявление в подразделение Экспертной службы МВД.
- Специалисты производят осмотр транспортного средства и его регистрационных документов.
- По результатам осмотра составляется заключение, содержащее информацию об подлинности идентификационных номеров и действительности регистрационных документов.
- Заключение вносится в электронный реестр Экспертной службы МВД.
Сколько это стоит
Стоимость регистрации транспортного средства зависит от многих факторов. Самостоятельно проверить цену таможенных платежей при ввозе автомобиля из-за рубежа можно по ссылке.
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