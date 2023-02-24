Реформирование украинской таможни: что планирует реализовать правительство — Finance.ua

Реформирование украинской таможни: что планирует реализовать правительство Сегодня 14:39

Реформирование украинской таможни: что планирует реализовать правительство

Украинское правительство планирует провести реформирование Государственной таможни в 2023 году. Предусматриваются не только кадровые, но и структурные изменения.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль в интервью Forbes Украина.

Что ждет гостаможню

Глава правительства отметил, что первым шагом стало подписание экономического безвиза со странами Европейского Союза, когда сняли пошлины и барьеры для торговли. Сейчас ведутся переговоры о его продлении до конца или середины 2024 года.

Также подписали «транспортный безвиз». За четыре месяца работы оформили 1175 таможенных деклараций. Еще планируют ввести общие пункты пропуска и общей базы данных со странами Евросоюза, в частности Польшей.

Пять шагов в рамках реформирования таможни:

диджитализация процессов, внедрение электронной очереди для устранения возможности осуществления коррупционных действий;

ротации каждые три месяца — временное направление бригад в таможенные подразделения других регионов;

увеличение количества пунктов пропуска, уменьшение нагрузки, очередей;

риск-ориентированный подход, который позволит авто крупных компаний проезжать таможню по «зеленому коридору», а подозрительному транспорту — по «красному коридору»;

установка исправных сканеров на таможенных пунктах пропуска — первые поставки сделает Польша.

Читайте также Кабмин уволил руководящий состав Таможни

Премьер подчеркнул, что «будет давить, чтобы реформа была реализована в текущем году».

В прошлом году таможенные поступления в госбюджет составили 300,8 млрд грн (56,9% от запланированных 528 млрд грн). План в 44 млрд грн не был выполнен ни в одном из месяцев.

Напомним, ранее правоохранители установили около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогавших таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.