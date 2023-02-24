Реформирование украинской таможни: что планирует реализовать правительство — Finance.ua

Реформирование украинской таможни: что планирует реализовать правительство
Украинское правительство планирует провести реформирование Государственной таможни в 2023 году. Предусматриваются не только кадровые, но и структурные изменения.
Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль в интервью Forbes Украина.
Что ждет гостаможню
Глава правительства отметил, что первым шагом стало подписание экономического безвиза со странами Европейского Союза, когда сняли пошлины и барьеры для торговли. Сейчас ведутся переговоры о его продлении до конца или середины 2024 года.
Также подписали «транспортный безвиз». За четыре месяца работы оформили 1175 таможенных деклараций. Еще планируют ввести общие пункты пропуска и общей базы данных со странами Евросоюза, в частности Польшей.
Пять шагов в рамках реформирования таможни:
- диджитализация процессов, внедрение электронной очереди для устранения возможности осуществления коррупционных действий;
- ротации каждые три месяца — временное направление бригад в таможенные подразделения других регионов;
- увеличение количества пунктов пропуска, уменьшение нагрузки, очередей;
- риск-ориентированный подход, который позволит авто крупных компаний проезжать таможню по «зеленому коридору», а подозрительному транспорту — по «красному коридору»;
- установка исправных сканеров на таможенных пунктах пропуска — первые поставки сделает Польша.
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Премьер подчеркнул, что «будет давить, чтобы реформа была реализована в текущем году».
В прошлом году таможенные поступления в госбюджет составили 300,8 млрд грн (56,9% от запланированных 528 млрд грн). План в 44 млрд грн не был выполнен ни в одном из месяцев.
Напомним, ранее правоохранители установили около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогавших таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована.
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