Кабмин уволил руководящий состав Таможни — Finance.ua

Кабмин уволил руководящий состав Таможни Сегодня 14:34

Правительство на сегодняшнем заседании уволило руководящий состав Государственной таможенной службы. Об этом сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

«Кабмин уволил руководящий состав Таможни. Уволены: и.о. Демченко и его замы — Щуцкий и Черкасский», — написал депутат.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, исполнять обязанности главы таможни будет заместитель нынешнего руководителя Сергей Звягинцев.

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Напомним, в ноябре 2021 года Кабинет Министров назначил временным исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы эксначальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Вячеслава Демченко вместо Павла Рябикина.

Ранее правоохранители разоблачили более 10 чиновников, которые якобы причастны к схеме хищения средств на экспорте украинского зерна. Среди них — заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. По оценкам СБУ, ущерб бюджету составляет 5,2 млрд грн.

Українські Новини По материалам:

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