Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни — Finance.ua
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Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни

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Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни
Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни
В среду, 1 февраля глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил об увольнении всего руководящего состава таможни.
«Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках», — написал он в Telegram.
По его словам, сегодня речь идет о следующем:
  • обыски в налоговой;
  • вручение уведомлений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;
  • обыски у Коломойского по Укрнафте;
  • целая серия негласных следственных действий;
  • обыски у Авакова;
  • обыски у Столара;
  • увольнение всего руководящего состава таможни.
«Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, государство само придет и поможет им измениться», — говорится в сообщении.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что и.о. главы таможни будет назначен заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 23 января анонсировал новые кадровые решения.
23 января УП также сообщало, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, своих должностей могут лишиться три министра:
  • министр топлива и энергетики Герман Галущенко;
  • министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
  • министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин.
По материалам:
НВ
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