Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни — Finance.ua

Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни Сегодня 12:59

Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни

В среду, 1 февраля глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил об увольнении всего руководящего состава таможни.

«Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках», — написал он в Telegram.

По его словам, сегодня речь идет о следующем:

обыски в налоговой;

вручение уведомлений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;

обыски у Коломойского по Укрнафте;

целая серия негласных следственных действий;

обыски у Авакова;

обыски у Столара;

увольнение всего руководящего состава таможни.

«Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, государство само придет и поможет им измениться», — говорится в сообщении.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что и.о. главы таможни будет назначен заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 23 января анонсировал новые кадровые решения.

23 января УП также сообщало, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, своих должностей могут лишиться три министра:

министр топлива и энергетики Герман Галущенко;

министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;

министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин.

НВ По материалам:

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