Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни — Finance.ua

Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни
В среду, 1 февраля глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил об увольнении всего руководящего состава таможни.
«Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках», — написал он в Telegram.
По его словам, сегодня речь идет о следующем:
- обыски в налоговой;
- вручение уведомлений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;
- обыски у Коломойского по Укрнафте;
- целая серия негласных следственных действий;
- обыски у Авакова;
- обыски у Столара;
- увольнение всего руководящего состава таможни.
«Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, государство само придет и поможет им измениться», — говорится в сообщении.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что и.о. главы таможни будет назначен заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 23 января анонсировал новые кадровые решения.
23 января УП также сообщало, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, своих должностей могут лишиться три министра:
- министр топлива и энергетики Герман Галущенко;
- министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
- министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин.
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