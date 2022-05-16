Reebok продал магазины в рф — Finance.ua

Reebok продал магазины в рф

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Reebok продал магазины в рф

Подразделение магазинов спортивных товаров Reebok, бренда американской компании Authentic Brands Group (ABG), прекратило свою работу в российской федерации — сеть из более 100 торговых точек была продана турецкому холдингу FLO Retailing.

Об этом пишет КоммерсантЪ

Сами магазины изменят название, при этом новый владелец, по всей видимости, сохранит бренд Reebok.

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FLO был получен контроль над сетью Reebok после подписания контракта о выпуске на фабриках Турции и продаже продукции под этой маркой для 12 стран.

По словам генерального директора FLO Retailing Бурака Овюнча, крупные бренды присматриваются к аналогичному сотрудничеству в Турции «из-за влияния глобального кризиса поставок».

Компания ABG заморозила деятельность на российском рынке с марта из-за вторжения россии в Украину.

Стоимость магазинов Reebok в россии оценивается в 22,5 миллиона долларов, при этом не исключается, что сумма сделки оказалась втрое меньше.

FLO Retailing развивает бренды Lumberjack, Reno, Polaris.

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