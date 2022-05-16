Финский производитель продуктов питания Raisio продал бизнес в рф — Finance.ua

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Финский производитель продуктов питания Raisio продал бизнес в рф

Сегодня 07:28Фондовый рынок
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Финский производитель продуктов питания Raisio продал бизнес в рфФинский производитель продуктов питания Raisio продал бизнес в рф
Финский производитель продуктов питания Raisio продал бизнес в рф.
Об этом говорится в заявлении компании.
Производитель продуктов питания Raisio закрыл соглашение по продаже дочерней компании Raisio Nutrition российской компании Copacker Agro, занимающейся производством упаковки и фасовкой продуктов.
российские власти зарегистрировали операцию 12 мая 2022 года.
Так, Raisio подписал соглашение о продаже потребительского бизнеса в россии 29 апреля 2022 года.
Согласно соглашению, Raisio Nutrition, дочерняя компания, отвечающая за потребительский бизнес Raisio в россии, была продана российской компании Copacker Agro.
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российская дочерняя компания Raisio использовала торговую марку Nordic на российском и белорусском рынках.
На этих рынках права на торговую марку были проданы эстонской компании Nordgate Trading Oü (под брендом Nordic выпускаются хлопья, крупы, галеты и др.).
Общая сумма сделок составляет около 1,5 миллиона евро.

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По материалам: Судебно-юридична газета
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