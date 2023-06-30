Redmi Note 12R официально представлен — Finance.ua

Redmi Note 12R официально представлен Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Redmi Note 12R официально представлен

Компания Redmi официально выпустила смартфон Note 12R. Это более доступная версия Note 12R Pro, которая получила новый процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, хорошие камеры и дисплей.

В частности, экран смартфона 6,79-дюймовый, его частота обновления составляет 90 Гц и имеет отверстие по центру для 5-мегапиксельной камеры. Аппарат работает на мобильной платформе Snapdragon 4 Gen 2 со следующими конфигурациями ОЗУ и внутренней памяти: 4/6/8/ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флэш-памяти.

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Что касается камер, то основная камера двойная — есть датчик на 50 Мп и 2-мегапиксельный макрообъектив. Смартфон имеет аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий быструю 18-ваттную зарядку. Новинка будет работать под управлением Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.

Известны также цены на различные конфигурации устройства:

4/128 ГБ — 138 долларов;

6/128 ГБ — 152 доллара;

8/128 ГБ — 207 долларов;

8/256 ГБ — 248 долларов.

Пока неизвестно, будет ли продаваться новинка в других регионах, кроме Китая.

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