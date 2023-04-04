Представлен Xiaomi Redmi Note 12 4G — Finance.ua
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Представлен Xiaomi Redmi Note 12 4G

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Представлен Xiaomi Redmi Note 12 4G
Представлен Xiaomi Redmi Note 12 4G
Компания Xiaomi готовит еще один смартфон линейки Redmi Note 12. Модель Note 12 Pro 4G сегодня была представлена ​​в Индонезии, хоть и пока без цены.
Интересно, что отличий от Note 12 Pro 5G немало. Во-первых, это, конечно, платформа. Место Dimensity 1080 здесь занимает Snapdragon 732G, которая гораздо менее производительна. Во-вторых, основная камера новинки имеет разрешение 108 Мп против 50 Мп в старшей версии. Очень бюджетных датчиков разрешением 108 Мп на рынке нет, поэтому можно ожидать хорошее качество фото.
В-третьих, дизайн тоже изменился. Что касается остальных, версия 4G имеет типичный аккумулятор емкостью 5000 мАч с 67-ваттной зарядкой, стереодинамики, разъем для наушников и 120-герцевый экран AMOLED.
По материалам:
Portaltele
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