Redmi K90 Pro получит чип Snapdragon 8 Elite 2 и перископическую телефото-камеру — Finance.ua
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Redmi K90 Pro получит чип Snapdragon 8 Elite 2 и перископическую телефото-камеру

Технологии&Авто
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Redmi K90 Pro получит чип Snapdragon 8 Elite 2 и перископическую телефото-камеру
Redmi K90 Pro получит чип Snapdragon 8 Elite 2 и перископическую телефото-камеру
Смартфон Redmi K80 Pro вышел в ноябре прошлого года. Хотя до презентации его преемника, Redmi K90 Pro, еще много месяцев, некоторые характеристики будущего доступного флагмана уже просочились в сеть. Соответствующими подробностями поделился инсайдер Digital Chat Station из Китая.
Об этом пишет gsmarena.
Сообщается, что смартфон Redmi K90 Pro будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, который должен быть представлен осенью этого года. Это не что-то необычное, поскольку K80 Pro был оснащен Snapdragon 8 Elite.
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Интереснее то, что Redmi K90 Pro, как говорят, будет оборудован 50-мегапиксельной перископической телефото-камерой — впервые для этой линейки. У нее, видимо, будет большая диафрагма и возможности макросъемки.
K90 Pro будет иметь плоский экран с разрешением 2K, как и его предшественник. Пока это все детали, которые просочились о Redmi K90 Pro, но, несомненно, мы получим гораздо больше информации в течение следующих нескольких месяцев.
По материалам:
ITC.ua
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