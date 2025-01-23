Redmi K90 Pro получит чип Snapdragon 8 Elite 2 и перископическую телефото-камеру — Finance.ua

Redmi K90 Pro получит чип Snapdragon 8 Elite 2 и перископическую телефото-камеру 23.01.2025, 01:25 — Технологии&Авто

Redmi K90 Pro получит чип Snapdragon 8 Elite 2 и перископическую телефото-камеру

Смартфон Redmi K80 Pro вышел в ноябре прошлого года. Хотя до презентации его преемника, Redmi K90 Pro, еще много месяцев, некоторые характеристики будущего доступного флагмана уже просочились в сеть. Соответствующими подробностями поделился инсайдер Digital Chat Station из Китая.

Об этом пишет gsmarena

Сообщается, что смартфон Redmi K90 Pro будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, который должен быть представлен осенью этого года. Это не что-то необычное, поскольку K80 Pro был оснащен Snapdragon 8 Elite.

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Интереснее то, что Redmi K90 Pro, как говорят, будет оборудован 50-мегапиксельной перископической телефото-камерой — впервые для этой линейки. У нее, видимо, будет большая диафрагма и возможности макросъемки.

K90 Pro будет иметь плоский экран с разрешением 2K, как и его предшественник. Пока это все детали, которые просочились о Redmi K90 Pro, но, несомненно, мы получим гораздо больше информации в течение следующих нескольких месяцев.

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