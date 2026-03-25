Сегодня 22:24 — Технологии&Авто

Реально ли заряжать Tesla от солнца

Владельцы Tesla в США испытывают идею зарядки электромобилей напрямую от солнечных панелей, заметили в Авто24.

Один блогер подключил портативные панели к Model 3 во время движения, другой создал мобильную солнечную станцию ​​Model Y на стоянке. Оба случая показали, что концепция работает, но практическая польза ограничена.

В первом эксперименте блогер The Tech of Tech использовал панели мощностью 120 Вт, подключенные через накопитель на 2 кВт·ч. За день удалось получить всего около 7 миль запаса хода, или примерно 1 миль в час при хорошем солнце. Главной проблемой оказалась зависимость от погодных условий и тени.

Второй кейс оказался сложнее: владелец Model Y установил шесть раскладных панелей по 175 Вт и дополнительную панель на крыше. Система подключена через инвертор к отдельной батарее в багажнике, что позволяет заряжать автомобиль даже вдали от сети. Стоимость конструкции превышает 6 тысяч долларов.

Оба подхода демонстрируют разные уровни реализации идеи. В случае с Model 3 это скорее демонстрация технической возможности, тогда как система для Model Y уже ближе к автономному инженерному решению. Однако даже она не обеспечивает быстрой зарядки и требует времени на развертывание.

Выводы

Эксперименты подтверждают главную проблему солнечной зарядки: современный электромобиль потребляет десятки киловатт часов, что компактные панели на крыше обеспечить не могут. Даже в США такие системы пока остаются больше экспериментом или решением для специфических сценариев — например, путешествий без доступа к зарядкам.

Для украинских водителей солнечная энергия более эффективна в сочетании с домашними электростанциями. Переносные панели на авто могут давать запас хода, но массового применения эта разработка пока не получила. Основной вывод обоих экспериментов: заряжать Tesla от солнца можно, но это пока не так удобно и выгодно, как привычная сеть зарядок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.