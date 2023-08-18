Разведка Великобритании оценила угрозу атак рф на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой — Finance.ua
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Разведка Великобритании оценила угрозу атак рф на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой

Энергетика
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Разведка Великобритании оценила угрозу атак рф на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой
Разведка Великобритании оценила угрозу атак рф на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой
По оценке британской разведки, удары рф по энергетической инфраструктуре, вероятно, продолжатся, однако Украине хватит запасов топлива в течение зимнего периода.
Об этом пишет министерство Великобритании.
По словам разведки, несмотря на постоянное давление со стороны россии, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточные запасы топлива в течение зимнего периода.
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Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки производства, обеспечив непрерывную поставку угля для тепловых электростанций и тепловых электростанций в зимний период, а также существенные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.
«Несмотря на то, что нападения россии на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина минувшей зимой продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени», — добавили в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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