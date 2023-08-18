Разведка Великобритании оценила угрозу атак рф на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой — Finance.ua

Разведка Великобритании оценила угрозу атак рф на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой
По оценке британской разведки, удары рф по энергетической инфраструктуре, вероятно, продолжатся, однако Украине хватит запасов топлива в течение зимнего периода.
Об этом пишет министерство Великобритании.
По словам разведки, несмотря на постоянное давление со стороны россии, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточные запасы топлива в течение зимнего периода.
Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки производства, обеспечив непрерывную поставку угля для тепловых электростанций и тепловых электростанций в зимний период, а также существенные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.
«Несмотря на то, что нападения россии на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина минувшей зимой продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени», — добавили в сообщении.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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