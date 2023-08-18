Разведка Великобритании оценила угрозу атак рф на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой — Finance.ua

Разведка Великобритании оценила угрозу атак рф на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой Сегодня 07:13 — Энергетика

Разведка Великобритании оценила угрозу атак рф на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой

По оценке британской разведки, удары рф по энергетической инфраструктуре, вероятно, продолжатся, однако Украине хватит запасов топлива в течение зимнего периода.

Об этом пишет министерство Великобритании.

По словам разведки, несмотря на постоянное давление со стороны россии, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточные запасы топлива в течение зимнего периода.

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Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки производства, обеспечив непрерывную поставку угля для тепловых электростанций и тепловых электростанций в зимний период, а также существенные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.

«Несмотря на то, что нападения россии на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина минувшей зимой продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени», — добавили в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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