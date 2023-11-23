Разработчики ChatGPT предоставили всем пользователям голосовой доступ к чат-боту — Finance.ua

Разработчики ChatGPT предоставили всем пользователям голосовой доступ к чат-боту 23.11.2023, 00:44 — Технологии&Авто

Разработчики ChatGPT предоставили всем пользователям голосовой доступ к чат-боту

Компания OpenAI объявила о запуске функции голосового доступа в чат-бот ChatGPT для всех пользователей. Теперь эта функция доступна не только платным подписчикам, но и тем, кто пользуется бесплатной версией на базе GPT-3.5.

По словам разработчиков, общение с ChatGPT теперь стало еще более похожим на диалог с настоящим человеком. Функция доступна в мобильных приложениях чат-бота. Голосовая функция ChatGPT впервые была протестирована в сентябре этого года среди платных пользователей сервиса.

В основе голосового общения лежит передовая модель преобразования текста в речь, позволяющая генерировать человеческий язык из текстовых и голосовых образцов. Для этой функции OpenAI в сотрудничестве с профессиональными дикторами разработала уникальные голоса. Кроме того, используется система распознавания языка Whisper, позволяющая преобразовывать устную речь пользователя в текст.

Для начала использования голосовой функции необходимо установить мобильное приложение ChatGPT, доступное в Google Play и Apple App Store, затем пройти процесс регистрации. Для активации голосового диалога необходимо включить соответствующую настройку в программе. Пользователю достаточно нажать кнопку с изображением наушников, выбрать желаемый голос и начать разговор.

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

«Этот шаг открывает пользователю возможности для более интуитивного и естественного общения с ИИ, а также усиливает потенциал применения в области решения задач, проведения исследований и анализа данных», — отметили специалисты.

Относительно ситуации вокруг OpenAI и ее соучредителя Сэма Альтмана, которого 18 ноября уволили с должности гендиректора ChatGPT, Альтман вернется в компанию. Как сообщили представители OpenAІ: «Мы достигли принципиального согласия по возвращению Сэма Альтмана в OpenAI как генерального директора с новым начальным составом правления в составе Брета Тейлора (председатель), Ларри Саммерса и Адама Д’Анджело. Мы сотрудничаем, чтобы узнать детали. Благодарим вас за ваше терпение».

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.