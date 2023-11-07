В ChatGPT появится новая функция — конструктор чат-ботов — Finance.ua
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В ChatGPT появится новая функция — конструктор чат-ботов

Технологии&Авто
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В ChatGPT появится новая функция — конструктор чат-ботов
В ChatGPT появится новая функция — конструктор чат-ботов
Перед конференцией OpenAI произошла утечка информации. Известно, что среди обновлений, которые планируют презентовать разработчики, появится новая функция «GPT Builder».
Об этом сообщает The Decoder.
OpenAI на первой в истории конференции 6 ноября, как ожидается, анонсирует инструмент Gizmo, специализирующийся на создании и управлении пользовательских чат-ботов.
Функция предполагает, что можно будет выбрать язык, тон и стиль будущего чат-бота, а также дать ему указания относительно того, что он может делать, а что нет. Также будет возможность протестировать бота, делиться своими работами, видеть работы других пользователей и просматривать и анализировать данные об использовании чат-бота.
Накануне разработчик ПО Тибор Блахо поделился видео с интерфейсом новой функции.
«Вот краткий предварительный просмотр нового прототипа ChatGPT — Gizmo V8. Функция, ранее известная как „Magic Maker“ для создания новых GPT, теперь называется GPT Builder», — написал он в социальной сети Х.
В дополнение к новому инструменту Gizmo, как ожидается, OpenAI планирует выпустить новые корпоративные подписки. Командный план доступен за 30 долларов США в месяц или 25 долларов США в месяц за годовую подписку, но это только при наличии не менее трех пользователей, что позволит снизить цену до минимума (90 долларов в месяц).
По материалам:
УНН
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