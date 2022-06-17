Разработчик мобильных игр Game Insight уходит из россии и увольняет сотни сотрудников — Finance.ua

«После того как наши литовские друзья признали россию государством-террористом, Game Insights покинули российские топ-менеджеры, а теперь компания решила окончательно прекратить бизнес в россии», — написал Федоров.
Как пишет российский портал App2Top со ссылкой на двух независимых друг от друга информаторов, сотрудников не предупреждали об увольнении заранее. Однако после рассылки сообщений об увольнении их якобы начали «массово отключать» от корпоративного мессенджера и сервисов. Также сообщается, что часть людей приглашают в поддержку имеющихся продуктов в новом ООО.
Также, по данным издания, «у компании нет средств на то, чтобы рассчитаться по своим обязательствам». Речь идет, в частности, о заработной плате за июнь.
Game Insight была основана в 2009 году в Москве. В 2014 году компания перенесла штаб-квартиру в Вильнюс, чтобы укрепить позиции как глобальной компании, а также усилить присутствие в Европе как на одном из ключевых рынков.
Компания известна играми Paradise Island, My Country и Tribez. Портфолио Game Insight включает более 45 игр, локализованных на 24 языках и работающих в 218 странах мира.