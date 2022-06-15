Шольц передумал национализировать немецкую дочку «Газпрома» — Finance.ua

Шольц передумал национализировать немецкую дочку «Газпрома»

Сегодня 15:33 — Энергетика

Шольц передумал национализировать немецкую дочку «Газпрома»

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение министра экономики Роберта Хабека полностью национализировать компанию Gazprom Germania GmbH, бывшую дочернюю компанию российского монополиста «Газпрома», чтобы не провоцировать противостояние с россией и избежать проблем в газовой сфере.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам осведомленных источников, министр экономики Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania, чтобы способствовать перезапуску ее работы, но его предложение было отклонено Шольцем», — сообщает издание.

Отмечается, что Шольц «обеспокоен» тем, что подобный шаг может привести к эскалации противостояния по импорту российского газа.

Чтобы спасти финансовое положение Gazprom Germania, правительство Германии намерено выделить до 10 млрд евро.

Заем предназначен для стабилизации финансов Gazprom Germania и обеспечения безопасности поставок после того, как Россия ограничила поставки газа.

«С помощью такого подхода федеральное правительство сохраняет свое влияние на эту часть критической энергетической инфраструктуры и предотвращает угрозу энергетической безопасности», — говорится в заявлении правительства Германии.

Gazprom Germania GmbH являлась ключевой компанией по поставкам газа в Германии. Она управляла критически важной энергетической инфраструктурой в ФРГ. Сферы бизнеса GPG включали торговлю энергией, транспортировку газа и эксплуатацию газохранилищ. Газоснабжение многочисленных коммунальных предприятий Германии косвенно зависит от GPG.

Gazprom Germania GmbH, входящая в российскую группу «Газпром», с 4 апреля находится на попечении Федерального сетевого агентства (немецкого регулятора). Основанием для этого стали, в частности, непрозрачные продажи компании другой российской компании с неизвестными бенефициарными владельцами и приказ этой компании о ликвидации Gazprom Germania.

11 мая 2022 года россия ввела санкции против Gazprom Germania и почти всех ее дочерних компаний, что повлекло за собой финансовые трудности компании. Сбой поставок газа в результате российских санкций и связанная с этим потребность покупать замену по очень высоким рыночным ценам, а также необходимые гарантийные депозиты (маржинальные требования) настолько ухудшили финансовое состояние GPG, что федеральное правительство вынуждено обеспечить ликвидность с помощью займа KfW.

Отметим, Германия очень зависит от российского газа, на долю которой в прошлом году пришлось более половины всего импорта топлива.

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