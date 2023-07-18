Разработан искусственный интеллект, определяющий геолокацию на любой фотографии — Finance.ua

Разработан искусственный интеллект, определяющий геолокацию на любой фотографии Сегодня 06:54 — Технологии&Авто

Разработан искусственный интеллект, определяющий геолокацию на любой фотографии

Ученые из Стэнфордского университета разработали модель искусственного интеллекта для геолокации изображений Google Street View — инструмент PIGEON может выяснить в считанные секунды, где была сделана фотография.

По словам разработчиков, программное обеспечение работает «достаточно хорошо, чтобы победить лучших игроков в GeoGuessr», популярной онлайн-игре по угадыванию местонахождения.

В настоящее время ИИ не может назвать точную улицу, где была сделана фотография, однако искусственный интеллект с легкостью определяет страну и делает предположение в пределах 15 миль от правильного расположения.

Читайте также В Украине стал доступным искусственный интеллект от Google — Bard

Инструмент определения геолокации изображений создан на основе модели ИИ — StreetCLIP. Технически модель дополнена набором семантических геоячеек — ограниченных участков земли, подобных округам или провинциям, учитывающим специфические для региона детали, такие как дорожная разметка, качество инфраструктуры и уличные знаки.

По словам пользователей, успех PIGEON будет иметь значительные последствия для конфиденциальности, ведь искусственный интеллект может определить расположение любого человека с фото. По всей видимости, не все пользователи будут использовать PIGEON в познавательных целях. Впрочем, разработчики инструмента не комментируют этот аспект.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.