Разоблачители коррупции в Украине: права и защита по закону — Finance.ua

Разоблачители коррупции в Украине: права и защита по закону Сегодня 12:09 — Личные финансы

Разоблачители коррупции в Украине: права и защита по закону, Фото: freepik

6 сентября НАПК запустило Единый портал разоблачителей, где граждане могут сообщать о фактах коррупции, в том числе анонимно.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали , какие права имеют разоблачители коррупции.

Кто считается разоблачителем коррупции

Согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции» от 14 октября 2014 года № 1700-VII, разоблачителем считается лицо, владеющее фактическими данными о коррупционном правонарушении, уверенное в их достоверности и получившее эту информацию во время трудовой или иной профессиональной деятельности.

Важно, что человек не может считаться разоблачителем, если хотя бы одно из этих условий не выполнено.

Права разоблачителя коррупции

Права разоблачителя возникают с момента подачи уведомления о возможных фактах коррупционных нарушений.

Согласно статье 53−3 закона, разоблачитель имеет право:

получить информацию о своих правах и обязанностях;

представлять доказательства в подтверждение своего заявления;

получать подтверждение о принятии и регистрации сообщения;

давать объяснения, свидетельства или отказаться их давать;

на бесплатную правовую помощь в связи с защитой прав разоблачителя;

на конфиденциальность;

сообщать о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции» без указания сведений о себе (анонимно);

в случае угрозы жизни и здоровью на обеспечение безопасности для себя и близких лиц, имущества и жилья или на отказ от таких мер;

на возмещение расходов в связи с защитой прав разоблачителей, расходов на адвоката в связи с защитой прав лица как разоблачителя, расходов на судебный сбор;

на вознаграждение в определенных законом случаях;

на получение психологической помощи;

на освобождение от юридической ответственности в определенных законом случаях;

получать информацию о состоянии и результатах рассмотрения, проверки и/или расследования по факту сообщенной им информации.

Важно знать, что права и гарантии защиты разоблачителей распространяются на близких лиц разоблачителя.

Напомним, двум разоблачителям коррупции уже выплачено вознаграждение в размере 1 миллион 680 тысяч гривен и 13,3 млн гривен соответственно.

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