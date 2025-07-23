Разоблачена схема: мошенники завладели средствами граждан стран Евросоюза (видео) — Finance.ua

Разоблачена схема: мошенники завладели средствами граждан стран Евросоюза (видео) Сегодня 11:36 — Криминал

Участники группировки мошенническим способом завладели средствами граждан стран Евросоюза. Для ликвидации деятельности группы аферистов украинские правоохранители провели международную операцию.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Сотрудники Департамента уголовного розыска и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили, что на территории Украины действует группировка, наладившая международную схему завладения средствами граждан стран ЕС, в частности, Республики Чехия.

С 2021 года злоумышленники вводили в заблуждение иностранцев: звонили по телефону от имени финансовых учреждений и уверяли, что из-за взлома банковского счета нужно временно перевести средства на «безопасные» реквизиты.

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Для документирования противоправной деятельности злоумышленников была создана международная следственная группа с участием чешских правоохранителей.

Организовал мошенническую схему 32-летний житель Днепра, привлек к сотрудничеству как граждан Украины, так и Чехии.

Каждому участнику группы отводилась своя роль: так называемые операторы колл-центров, бухгалтеры, администраторы, юристы, личные и офисные охранники, полиграфолог, тестировавший новичков на связь с правоохранителями.

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сотрудники Нацполиции Украины и Республики Чехия провели масштабную операцию. На территории Днепропетровской, Винницкой, Полтавской и Запорожской областей проведены санкционированные обыски по месту проживания участников группы и расположения колл-центров. Изъяты вещественные доказательства.

Следователи полиции объявили о подозрении за создание и участие в преступной организации, а также за мошенничество в особо крупном размере (ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) лидеру группировки и одному из главных участников.

Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Также во время документирования группы было установлено участие в преступной деятельности шести граждан Чехии, часть из них уже экстрадирована на родину для привлечения к ответственности.

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