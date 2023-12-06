Разминирование сельхозземель: в ноябре обследовали более 17 тысяч гектаров — Finance.ua
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Разминирование сельхозземель: в ноябре обследовали более 17 тысяч гектаров

Аграрный рынок
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Разминирование сельхозземель: в ноябре обследовали более 17 тысяч гектаров
Разминирование сельхозземель: в ноябре обследовали более 17 тысяч гектаров
По итогам ноября пиротехнические подразделения госорганов и неправительственных операторов обследовали более 17 тысяч гектаров земель сельхозназначения.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Всего с начала года в рамках приоритетного разминирования сельхозземель обследовано более 257 тыс. га угодий.
«Несмотря на усложнение погодных условий, наши пиротехники продолжают работу по обследованию и разминированию наиболее ценных украинских земель. За последнюю неделю ноября обследовано более трех тысяч гектаров, более полутора тысяч гектаров очищено или разминировано».
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С начала года почти 195 тысяч гектаров возвращено аграриям для хозяйственной эксплуатации. Правительство продолжает работу по усилению способностей пиротехнических подразделений. Цель — ускорить очистку территории страны", — заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
При этом самые большие площади в ноябре в рамках выполнения плана приоритетного возвращения сельхозземель в эксплуатацию были обследованы в Херсонской области — 12 тыс. 400 га. В Харьковской области за месяц пиротехники обследовали более 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий. Еще более 1300 га обследовано в Николаевской области.
По материалам:
Finance.ua
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