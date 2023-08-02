Разгрузит пункты пропуска. Когда запустят новый поезд в Варшаву: названа дата — Finance.ua
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Разгрузит пункты пропуска. Когда запустят новый поезд в Варшаву: названа дата

Личные финансы
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Разгрузит пункты пропуска. Когда запустят новый поезд в Варшаву: названа дата
Разгрузит пункты пропуска. Когда запустят новый поезд в Варшаву: названа дата
В августе в Варшаву начнет курсировать новый поезд с пограничной станции Рава-Русская во Львовской области. Он станет альтернативой другим видам транспорта для многих пассажиров.
Предварительно поезд планируют запустить на маршруты 24 августа, сообщает tvoemisto.tv.
Польский поезд будет выполнять два рейса в день, сообщил заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко. Новый маршрут станет альтернативой другим видам транспорта для пересечения границы и разгрузит пункты пропуска.
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Для запуска этого маршрута от Равы-Русской до границы с Польшей отремонтировали пути и вокзал, открыли таможенный пост. Железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет.
Рейсы запустит польская железнодорожная компания SKPL. Ранее сообщалось, что в обоих направлениях будет курсировать поезд, рассчитанный на 240 пассажиров.
В Рава-Русской пассажиры после прохождения погранично-таможенного контроля смогут воспользоваться рейсами «Укрзализныци», например, во Львов.
В этом году также планируют проложить евроколеи от станции Равы-Русская до Брюховичей. В будущем этот железнодорожный маршрут соединит Львов и Варшаву.

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По материалам:
РБК-Україна
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