Разделение китайского техгиганта: Alibaba за день подорожала на $32 миллиарда — Finance.ua

Разделение китайского техгиганта: Alibaba за день подорожала на $32 миллиарда
На новостях о реорганизации китайской группы Alibaba акции компании выросли на 16% в Гонконге, и вместе с показателями в Нью-Йорке бизнес прибавил 32 млрд долл. рыночной стоимости за день.
Об этом сообщает Bloomberg.
Акции компании взлетели более чем на 16% на торгах в Гонконге — несколько больше, чем в Нью-Йорке, что прибавило к ее рыночной стоимости более 30 миллиардов долларов. По оценкам Morgan Stanley, совокупная стоимость группы Alibaba сейчас может достигать 530 миллиардов долларов.
К тому же акции конкурентов, включая Tencent Holdings Ltd., также выросли — инвесторы ожидают, что конкуренты Alibaba могут прибегнуть к аналогичным действиям в условиях ослабления регуляторного режима.
Путем разделения Alibaba удается достичь двух целей, которые не удалось достичь многим ее конкурентам — успокоить правительство, которое не доверяет крупным технологическим компаниям, и инвесторов, которых сдерживает многолетнее регуляторное давление.
Переход к структуре холдинговой компании — редкое явление для крупных китайских технологических компаний и может послужить примером для таких конкурентов, как оператор WeChat Tencent.
Администрация Си Цзиньпина уже давно критикует влияние онлайн-платформ, опасаясь, что концентрация власти и данных в руках нескольких технологических компаний угнетает инновации и угрожает властям партии. В течение многих лет Alibaba и Tencent инвестировали в сотни стартапов, часто помогая формировать целые сегменты потребительского интернета — от вызова такси до доставки продуктов.
Справка Finance.ua:
- Alibaba Group планирует разделиться на шесть подразделений и изучить возможность привлечения финансирования или листинга для большинства из них в рамках серьезной модернизации, поскольку Китай обещает ослабить жесткие регуляторные меры и поддержать частные предприятия;
- Alibaba заявила, что в результате наибольшей реструктуризации за свою 24-летнюю историю она будет разделена на шесть подразделений — Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group и Digital Media and Entertainment Group;
- основная цель этой реформы — сделать организацию более гибкой, сократить звенья принятия решений и быстрее реагировать на изменения на рынке, а каждый сотрудник Alibaba должен «вернуться к мышлению предпринимателя».
Поделиться новостью