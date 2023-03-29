Разделение китайского техгиганта: Alibaba за день подорожала на $32 миллиарда — Finance.ua

Разделение китайского техгиганта: Alibaba за день подорожала на $32 миллиарда Сегодня 10:36 — Фондовый рынок

Разделение китайского техгиганта: Alibaba за день подорожала на $32 миллиарда

На новостях о реорганизации китайской группы Alibaba акции компании выросли на 16% в Гонконге, и вместе с показателями в Нью-Йорке бизнес прибавил 32 млрд долл. рыночной стоимости за день.

Об этом сообщает Bloomberg

Акции компании взлетели более чем на 16% на торгах в Гонконге — несколько больше, чем в Нью-Йорке, что прибавило к ее рыночной стоимости более 30 миллиардов долларов. По оценкам Morgan Stanley, совокупная стоимость группы Alibaba сейчас может достигать 530 миллиардов долларов.

К тому же акции конкурентов, включая Tencent Holdings Ltd., также выросли — инвесторы ожидают, что конкуренты Alibaba могут прибегнуть к аналогичным действиям в условиях ослабления регуляторного режима.

Читайте также Основатель Alibaba Джек Ма откажется от контроля над финтех-гигантом Ant Group

Путем разделения Alibaba удается достичь двух целей, которые не удалось достичь многим ее конкурентам — успокоить правительство, которое не доверяет крупным технологическим компаниям, и инвесторов, которых сдерживает многолетнее регуляторное давление.

Переход к структуре холдинговой компании — редкое явление для крупных китайских технологических компаний и может послужить примером для таких конкурентов, как оператор WeChat Tencent.

Администрация Си Цзиньпина уже давно критикует влияние онлайн-платформ, опасаясь, что концентрация власти и данных в руках нескольких технологических компаний угнетает инновации и угрожает властям партии. В течение многих лет Alibaba и Tencent инвестировали в сотни стартапов, часто помогая формировать целые сегменты потребительского интернета — от вызова такси до доставки продуктов.

Справка Finance.ua:

Alibaba Group планирует разделиться на шесть подразделений и изучить возможность привлечения финансирования или листинга для большинства из них в рамках серьезной модернизации, поскольку Китай обещает ослабить жесткие регуляторные меры и поддержать частные предприятия;

Alibaba заявила, что в результате наибольшей реструктуризации за свою 24-летнюю историю она будет разделена на шесть подразделений — Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group и Digital Media and Entertainment Group;



основная цель этой реформы — сделать организацию более гибкой, сократить звенья принятия решений и быстрее реагировать на изменения на рынке, а каждый сотрудник Alibaba должен «вернуться к мышлению предпринимателя».



Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.