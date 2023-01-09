Основатель Alibaba Джек Ма откажется от контроля над финтех-гигантом Ant Group — Finance.ua
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Основатель Alibaba Джек Ма откажется от контроля над финтех-гигантом Ant Group

Фондовый рынок
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Основатель Alibaba Джек Ма откажется от контроля над финтех-гигантом Ant Group
Основатель Alibaba Джек Ма откажется от контроля над финтех-гигантом Ant Group
Основатель и председатель совета директоров конгломерата Alibaba Group Джек Ма откажется от контроля над китайским финтех-гигантом Ant Group (дочерняя компания Alibaba).
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
Финтех-компания анонсировала соответствующие изменения в составе акционеров и распределении голосующих прав.
Сейчас в совете директоров компании половину составляют независимые директора (четверо), но компания планирует увеличить их количество до пяти, в результате чего они получат в совете большинство.
В Ant Group заявили, что изменения необходимы для дальнейшей оптимизации корпоративного управления и "согласования интересов акционеров во время голосования с их экономическими интересами.
Главный результат — изменение порядка реализации прав голоса основных акционеров Ant Group: от Джека Ма — до 10 человек, реализующих свои права самостоятельно, включая основателя компании, представителя руководства и сотрудников.
«Теперь ни один акционер не сможет определять решение общего собрания Ant Group и назначать большинство членов совета директоров, а значит, и контролировать Ant Group», — объяснила компания. Там добавили, что изменения не затрагивают экономические интересы акционеров и не повлияют на финансовые результаты ее работы.
Reuters напоминает, что изменения корпоративного управления Ant Group начались после того, как дебют компании на фондовой бирже был сорван два года назад.
По материалам:
Економічна Правда
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