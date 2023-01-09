Основатель Alibaba Джек Ма откажется от контроля над финтех-гигантом Ant Group — Finance.ua

Основатель Alibaba Джек Ма откажется от контроля над финтех-гигантом Ant Group Сегодня 19:35 — Фондовый рынок

Основатель Alibaba Джек Ма откажется от контроля над финтех-гигантом Ant Group

Основатель и председатель совета директоров конгломерата Alibaba Group Джек Ма откажется от контроля над китайским финтех-гигантом Ant Group (дочерняя компания Alibaba).

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Финтех-компания анонсировала соответствующие изменения в составе акционеров и распределении голосующих прав.

Сейчас в совете директоров компании половину составляют независимые директора (четверо), но компания планирует увеличить их количество до пяти, в результате чего они получат в совете большинство.

В Ant Group заявили, что изменения необходимы для дальнейшей оптимизации корпоративного управления и "согласования интересов акционеров во время голосования с их экономическими интересами.

Главный результат — изменение порядка реализации прав голоса основных акционеров Ant Group: от Джека Ма — до 10 человек, реализующих свои права самостоятельно, включая основателя компании, представителя руководства и сотрудников.

«Теперь ни один акционер не сможет определять решение общего собрания Ant Group и назначать большинство членов совета директоров, а значит, и контролировать Ant Group», — объяснила компания. Там добавили, что изменения не затрагивают экономические интересы акционеров и не повлияют на финансовые результаты ее работы.

Reuters напоминает, что изменения корпоративного управления Ant Group начались после того, как дебют компании на фондовой бирже был сорван два года назад.

Економічна Правда По материалам:

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