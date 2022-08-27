Разблокировка экспорта металла через порты вернет в Украину валюту, — эксперт Сегодня 20:15 — Казна и Политика

Расширение действия «зернового коридора» на металлопродукцию вернет в Украину валюту, что чрезвычайно важно в условиях войны и девальвации гривны. Поэтому для страны разблокирование экспорта металла и руды — неотложный вопрос.

Об этом сообщается со ссылкой на исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксану Оринчак.

«Металлургическая промышленность генерирует каждую восьмую гривну, которая поступает в государственный бюджет, и отвечает за 40% ВВП. Украина сильна не только аграрным сектором, но и металлургией! Как только экспорт металлургической продукции будет разблокирован, в страну вернется валюта — а в условиях войны и девальвации гривны валюта нам нужна как никогда», — подчеркнула Оринчак.

По ее словам, ассоциация поддерживает заявление заместителя министра экономики Тараса Качки, который ранее сообщил, что Украина призвала международных партнеров расширить действие «зернового коридора» на металл.

«Мы как ассоциация очень поддерживаем господина Качку: Украине нужно экспортировать не только зерно, но и металл! Металлургия — это без преувеличения основа нашей экономики. Так что разблокирование портов для экспорта металла — это насущный вопрос, решать который нужно было еще вчера», — убеждена Оринчак.

Напомним, ранее ОП «Укрметаллургпром» заявили, что возобновление морского экспорта металла и руды обеспечит приток в страну дополнительно более 600 млн долларов ежемесячно. Это также будет способствовать стабилизации курса гривны и позволит удерживать валютный коридор в пределах 33–36 грн/$.

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