Разблокировка экспорта металла через порты вернет в Украину валюту, — эксперт — Finance.ua
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Разблокировка экспорта металла через порты вернет в Украину валюту, — эксперт

Казна и Политика
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Расширение действия «зернового коридора» на металлопродукцию вернет в Украину валюту, что чрезвычайно важно в условиях войны и девальвации гривны. Поэтому для страны разблокирование экспорта металла и руды — неотложный вопрос.
Об этом сообщается со ссылкой на исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксану Оринчак.
«Металлургическая промышленность генерирует каждую восьмую гривну, которая поступает в государственный бюджет, и отвечает за 40% ВВП. Украина сильна не только аграрным сектором, но и металлургией! Как только экспорт металлургической продукции будет разблокирован, в страну вернется валюта — а в условиях войны и девальвации гривны валюта нам нужна как никогда», — подчеркнула Оринчак.
По ее словам, ассоциация поддерживает заявление заместителя министра экономики Тараса Качки, который ранее сообщил, что Украина призвала международных партнеров расширить действие «зернового коридора» на металл.
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«Мы как ассоциация очень поддерживаем господина Качку: Украине нужно экспортировать не только зерно, но и металл! Металлургия — это без преувеличения основа нашей экономики. Так что разблокирование портов для экспорта металла — это насущный вопрос, решать который нужно было еще вчера», — убеждена Оринчак.
Напомним, ранее ОП «Укрметаллургпром» заявили, что возобновление морского экспорта металла и руды обеспечит приток в страну дополнительно более 600 млн долларов ежемесячно. Это также будет способствовать стабилизации курса гривны и позволит удерживать валютный коридор в пределах 33–36 грн/$.
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По материалам:
РБК-Україна
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