Рынок земли: за время войны заключили 14,5 тыс. сделок (инфографика) — Finance.ua

Рынок земли: за время войны заключили 14,5 тыс. сделок (инфографика) Сегодня 18:14 — Казна и Политика

За период войны в Украине заключено 14505 сделок на площади в 25257 га.

Об этом пишет Минагрополитики.

Регионы с самым активным рынком земли во время войны (по количеству сделок и по площади земель, в отношении которых зарегистрированы сделки):

За последнюю неделю было заключено 1560 сделок в пределах рынка земли по площади 2 432 га.

В целом по состоянию на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли заключено 115 471 земельное соглашение.

Площадь земель согласно зарегистрированным сделкам достигает 269 783 га.

Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5593 нотариуса. Всего заявлений — 6289, из них согласовано 5506, отказ получили 781, в очереди — 2.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Лидерами по площадям земли, по которым зафиксированы сделки, за весь период являются:

Харьковщина (37,6 тыс. га),

Днепропетровщина (23,4 тыс. га),

Кировоградщина (21,4 тыс. га);

Полтавщина (21,2 тыс. га);

Херсонщина (21 тыс. га).

УНН По материалам:

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