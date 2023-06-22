«Райффайзен» закрывает переводы в евро в россии и в 12 стран — Finance.ua

«Райффайзен» закрывает переводы в евро в россии и в 12 стран
российский банк «Райффайзен» с 3 июля прекратит проводить переводы в евро со счетов своих клиентов в 12 странах.
Об этом говорится в сообщении банка в телеграм-канале. Также нельзя будет осуществить перевод евро в другие банки на территории рф.
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Ограничения относятся к следующим странам: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Иордания, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
По-прежнему клиенты смогут совершать переводы в евро внутри банка как между своими счетами, так и другим клиентам.
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Новые условия касаются клиентов — физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Новые правила вводятся из-за ограничений банков-корреспондентов, пояснили в Райффайзене.
Напомним, с 20 июня «Райффайзен» ввел в россии комиссию в 50% для физических лиц за входящие переводы в долларах из других банков. Такое решение объяснили «изменением рыночных условий», в связи с чем учреждение было вынуждено «ограничить количество входящих переводов в долларах».
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