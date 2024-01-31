Райффайзен Банк втрое повысит максимальный тариф за вывод валюты из россии — Finance.ua
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Райффайзен Банк втрое повысит максимальный тариф за вывод валюты из россии

Фондовый рынок
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Райффайзен Банк втрое повысит максимальный тариф за вывод валюты из россии
Райффайзен Банк втрое повысит максимальный тариф за вывод валюты из россии
Райффайзен Банк увеличит с 5 февраля максимальную комиссию за исходящие переводы в иностранной валюте с $300 до $1000.
Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на пресс-службу банка.
Это изменение связано с рыночными требованиями и условиями работы банков-корреспондентов.
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По новым правилам с клиентов будет взиматься комиссия в размере $1000 или 1000 евро за исходящие переводы в иностранной валюте.
Для других валют этот тариф будет составлять эквивалент от $15 до $1000.
Изменения не затронут другие условия проведения валютных операций. Так, при оформлении перевода через Райффайзен Онлайн размер комиссии составит 2%, в клиентском офисе — 3%.
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Ранее максимальный размер комиссии за исходящие переводы составил 300 долларов или 300 евро. Этот тариф был введен в апреле 2023 г. вместе с усилением условий валютных операций банка.
Ранее Райффайзен Банк ввел 50% комиссию за переводы в долларах из других банков на счета физических лиц, «малого и микро бизнеса».

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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