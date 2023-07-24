Расширенное оснащение и улучшенная безопасность: представлен новый Ford Transit 2024 — Finance.ua
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Расширенное оснащение и улучшенная безопасность: представлен новый Ford Transit 2024

Технологии&Авто
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Ford представили обновленные фургоны Transit и E-Transit 2024 модельного года. Модели стали более безопасными и получили новые функции, которые сделают их удобнее для коммерческих перевозок. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.
Ford Transit и E-Transit не получат заметных внешних изменений в 2024 модельном году. Основные улучшения коснутся оснастки и безопасности моделей.
Фургоны получат поддержку подключения 5G и системы беспроводного обновления Ford PowerUp. Это позволит снизить время, которое автомобили будут проводить у дилера при обслуживании.
Расширенное оснащение и улучшенная безопасность: представлен новый Ford Transit 2024
Все комплектации теперь предлагаются с 12-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы. Еще одним новшеством стало приложение Connected Navigation, которое предоставляет водителям информацию о дорожном движении в режиме реального времени.
Также все версии фургонов получат восьмидюймовую цифровую панель приборов. Технология Delivery Assist доступна как опция и может распознавать повторяющиеся задачи при доставке, чтобы автоматически глушить двигатель при парковке в нужных местах.
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Стандартный комплект безопасности теперь включает автономное экстренное торможение, помощь удержания в полосе движения и помощь при превышении скорости. Ford также предлагает шесть дополнительных пакетов помощи, которые могут добавить обнаружение слепых зон с предупреждением о перекрестном движении, адаптивном круиз-контроле и помощь при парковке с камерами на 360 градусов.
Расширенное оснащение и улучшенная безопасность: представлен новый Ford Transit 2024
Переднеприводный Ford Transit теперь может быть оснащен восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Его максимальная нагрузка на переднюю ось составляет 2000 кг. Обновленные фургоны поступят в продажу летом.
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По материалам:
Фокус
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