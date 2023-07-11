Топовый Ford Mustang Dark Horse R получил дату презентации — Finance.ua

Топовый Ford Mustang Dark Horse R получил дату презентации 11.07.2023, 00:13 — Фондовый рынок

Топовый Ford Mustang Dark Horse R получил дату презентации

Ford предлагает большую линейку моделей S650 Mustang, включающую множество дорожных и гоночных автомобилей. Автомобиль может быть представлен в вариантах EcoBoost, GT и Dark Horse, в то время как его трековый брат получает не менее шести версий. В зависимости от спецификации они будут участвовать в гонках GT3, GT4, NASCAR и NHRA Factory X.

В семействе Ford Mustang седьмого поколения готовится очередное пополнение. Спортивное подразделение компании Ford Performance опубликовало тизер трековой модификации автомобиля под названием Dark Horse R.

Ford Performance добавит каркас безопасности, отвечающий требованиям FIA, гоночное кресло, быстросъемный гоночный руль. Кроме того, автомобиль получит систему пожаротушения и механический переключатель для отключения всей электроники. Через приборную панель можно будет управлять фарами, дворниками и зеркалами, системой отображения и сбора данных. Дополнительно можно добавить пассажирское сиденье.

Ampercar По материалам:

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