Распродажа на миллиард: какие госпредприятия решил приватизировать Кабмин — Finance.ua

Распродажа на миллиард: какие госпредприятия решил приватизировать Кабмин Сегодня 19:04 — Казна и Политика

Распродажа на миллиард: какие госпредприятия решил приватизировать Кабмин

До конца 2022 года правительство хочет привлечь от приватизации около 1 млрд грн, а в 2023 году — еще 6 млрд. грн. Кабмин надеется, что госактивы будет скупать прежде всего тот бизнес, который планирует проводить релокацию.

В Украине после 6-месячного перерыва возобновилась приватизация госимущества. О перезапуске приватизационных процессов еще в конце августа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пообещавший, что первые активы появятся в продаже после 1 сентября.

«Объекты выставят на приватизацию с необходимыми документами. Улучшается методика определения стоимости, которая позволит обеспечить справедливую цену и ускорит проведение аукционов», — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Правда, о продаже крупных объектов, таких как «Центрэнерго» или ОПЗ, пока речь не идет. Но премьер уверен, что малая приватизация, в рамках которой будут реализованы госактивы балансовой стоимостью до 250 млн грн, вполне реальна, несмотря на войну.

План приватизации от ФГИ

Правительство планирует, что Фонд государственного имущества, отвечающего за приватизацию, до конца 2022 выставит на продажу несколько десятков предприятий и заводов, расположенных в регионах, где не ведутся боевые действия.

Представители ФГИ (в частности, бывшая и.о. главы Фонда Ольга Батова) рассказывали, что в первую очередь будут приватизированы неработающие комбинаты хлебопродуктов, спиртзаводы и отдельные объекты недвижимости, которые могут быть интересны малому и среднему бизнесу. Фонд планирует привлечь в госбюджет от приватизации до 1 млрд грн.

Также ФГИ обнародовал так называемое « Приватизационное меню », содержащее перечень тех же объектов, предназначенных для продажи. В нем, правда, чуть больше нескольких десятков. В частности, в приватизационный план Фонда включено почти 80 объектов. Они расположены в 16 областях Украины и Киеве.

Этот список не ограничивается только хлебокомбинатами и спиртзаводами. В плане приватизации есть:

санатории и базы отдыха;

предприятия по производству батарей и аккумуляторов; навигационного оборудования;

структурные подразделения, входящие в состав Национальной академии наук;

пакеты акций сельхозпредприятий, которые еще остаются в госсобственности;

компании, занимающиеся выпуском ювелирных изделий;

предприятия машиностроительной отрасли и конструкторские бюро.

Причем на приватизацию будут отправлены не только замороженные активы, но и полностью работающие объекты. Стартовая цена лотов, включенных в «меню» ФГИ, находится в диапазоне от нескольких десятков тысяч гривен до 130-150 млн грн.

Что продалось и что будет продано

Первый успешный приватизационный аукцион ФГИ провел 19 сентября. С молотка ушло имущество одного из подразделений, которое входит в состав госпредприятия «Укрспирт» и находится в Тернопольской области. Стартовая цена лота составила 25,2 млн грн. В аукционе было 6 участников, цена в процессе торгов выросла в 6 раз, и победитель заплатил за актив 70,3 млн грн. Новым собственником проданного имущества стало ООО «Аква Солар Инвест», которое весной 2021 года приобрело Бершадский спиртзавод.

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Второе соглашение ФГИ заключил на следующий день, 20 сентября. Проданным объектом стал Мариловский спиртзавод в Тернопольской области. Сумма сделки составила 150 млн грн. Это почти втрое больше, чем стартовая цена, которая была чуть больше 54 млн грн. Победителем оказалась компания «Витагро Энерджи», входящая в холдинг VitAgro.

Кроме того, ФГИ запланировал на первую половину октября приватизацию еще нескольких объектов:

● 10 октября состоится аукцион по продаже 100% акций предприятия «Эротрон» (Львов), занимающегося исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук. Стартовая цена — 26 млн грн;

● на 11 октября назначен аукцион по приватизации Узловского спиртзавода (Львовская область). Этот актив в 2019 году прошел модернизацию и снабжен необходимым оборудованием, а также коммуникациями для производства продукции. Завод выставлен на продажу по цене 24 млн грн;

● на 12 октября запланированы торги по продаже контрольного пакета акций (50%) машиностроительного производственного объединения «Орион» (Одесса). Предприятие фактически не функционирует с 2004 года, но при этом имеет 52 объекта недвижимости в своей собственности. Начальная цена этого лота — 7,4 млн грн;

● 12 октября пройдет аукцион по продаже двух помещений столичного завода «Арсенал» площадью 351 кв. м и 150 кв. м. Стартовая цена этой недвижимости — 23 тыс. грн и 377 тыс. грн соответственно.

Что будет дальше

Правительство ожидает, что в малой приватизации примет участие прежде всего тот бизнес, который нуждается в релокации, и хочет быстро развернуть деятельность на новом месте. По данным Минэкономики, до 25 сентября более 1840 компаний подали заявки на перемещение в безопасные регионы в рамках правительственной программы «Релокация бизнеса».

Также приватизация может стать одним из факторов восстановления экономики. Государство в условиях роста цен на сырье и энергоносители может предложить бизнесу сравнительно недорогие активы, на основе которых можно организовать производство.

Діло По материалам:

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