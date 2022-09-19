Состоялся первый приватизационный онлайн-аукцион с начала полномасштабного вторжения — Finance.ua
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Состоялся первый приватизационный онлайн-аукцион с начала полномасштабного вторжения

Фондовый рынок
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19 сентября прошел первый приватизационный онлайн-аукцион с начала полномасштабного вторжения. Победная ставка составила 70,253 млн грн.
Объектом приватизации стало отдельное имущество Кобыловолоцкого места осуществления деятельности и хранения спирта государственного предприятия «Укрспирт» Тернопольской области.
За право собственности на прозрачных торгах сражались 6 участников. В течение аукциона цену продажи увеличили почти втрое с 25,2 млн грн стартовой цены.
После подписания договора купли-продажи новый собственник получит актив, в который входят нежилые помещения, более 10 единиц транспорта, сотни единиц производственного оборудования для осуществления деятельности и подъездной железнодорожный путь. Также ему необходимо будет уплатить средства в размере стартовой стоимости объекта на счета ГП «Укрспирт» для погашения задолженностей предприятия.
По мнению Председателя Фонда госимущества Рустема Умерова, частный бизнес продемонстрировал свою смелость, несмотря на военные действия: «Украинские предприниматели доказали готовность усиливать экономический фронт и создавать новые рабочие места».
Он также призвал инвесторов участвовать в следующих приватизационных аукционах: «Средства, полученные от приватизации, — это оружие для защиты Украины от агрессора и гарантирование социальных программ для украинцев».
Директор ГП «Прозорро.Продажи» Алексей Соболев отметил высокую конкуренцию на торгах: «Это означает, что бизнес давно ждал возобновления приватизации и сегодня готов соревноваться на приватизационных аукционах для возобновления своей деятельности».
По материалам:
Finance.ua
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