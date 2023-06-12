Распродажа Deutsche Bahn на лето: билеты по 9,90 евро — Finance.ua
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Распродажа Deutsche Bahn на лето: билеты по 9,90 евро

Личные финансы
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Распродажа Deutsche Bahn на лето: билеты по 9,90 евро
Распродажа Deutsche Bahn на лето: билеты по 9,90 евро
В Германии стартовала летняя распродажа билетов на поезда Deutsche Bahn. По акционным ценам продается около миллиона мест.
Об этом сообщает ukrainingermany.de.
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Крупнейший железнодорожный оператор Германии предлагает летом покупать билеты с большой скидкой. Путешествие по стране за 9,90 евро можно забронировать на сайте Deutsche Bahn.

Детали акции

Билеты на поезда IC и ICE можно приобрести в период с 11 июня по 31 июля 2023 года.
В течение этих нескольких недель компания планирует продать примерно миллион билетов — по крайней мере, именно столько перевозчик готов предложить по акционным ценам.
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Важно, что купленные со скидкой билеты будут действительны в течение всего лета.

Куда можно поехать с билетом за 9,90 евро

Воспользоваться билетом за 9,90 евро можно преимущественно при кратковременных поездках между населенными пунктами Германии. Например, если вам нужно добраться из Лейпцига в Дрезден, из Кельна в Дюссельдорф или из Гамбурга в Бремен. С таким билетом можно передвигаться по всем доступным направлениям и производить любое количество пересадок в пределах кратковременных рейсов.
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Билеты со скидкой от Deutsche Bahn можно приобрести любым из трех предложенных способов:
  • на сайте Deutsche Bahn;
  • в мобильном приложении перевозчика Next DB Navigator;
  • на вокзальных станциях и пунктах обслуживания.

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По материалам:
Телеканал 24
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