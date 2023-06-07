Как доехать в Германию из городов Польши: маршруты и цены на билеты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как доехать в Германию из городов Польши: маршруты и цены на билеты

137
Германия принимает наибольшее количество беженцев из Украины — в стране остаются более 1 млн убегающих от войны. Ранее из Польши в Германию курсировал бесплатный поезд, сейчас доступны только обычные рейсы.
Как можно доехать из польских городов в Берлин по железной дороге и сколько стоят билеты на поезда, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на info@ingermany.de.

На какие поезда в Берлин можно сесть в Польше

Из городов Польши в столицу Германии можно доехать как на поездах польских железных дорог, так и с немецким перевозчиком. Например, с польским «PKP Intercity» в Берлин можно добраться из Варшавы, Познани, Гданьска (Гдыни), Быдгоща или Перемышля.
Также поездами польской компании Polregio можно поехать в Берлин и Любек из Щецина, а во Франкфурт, Герлиц, Губен — из Зеленой Гуры на выходных.
Также из Польши есть широкая сеть маршрутов на поездах немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn. Можно путешествовать на поездах Интерсити и Евросити.

Как доехать из Перемышля в Берлин

Из Перемышля в Берлин каждый день можно сесть на поезд IC «Wawel». Отправляется он в 07:08 и прибывает в 20:10. Цена билета — от 164 злотых. Маршрут проходит через станции Ярослав, Жешув, Краков, Катовице, Гливице, Ополе, Вроцлав, Любин, Зеленую Гуру, Жепин, Франкфурт-на-Одере.

Поезда между столицами — график и цены

Маршрут из Варшавы в Берлин проходит через Познань и Франкфурт-на-Одере. Для поездки можно приобрести билеты на следующие поезда:
  • «Sparpreis Europa» от Deutsche Bahn, эконом-класс от 132 злотых. Ежедневно уезжает со станции Варшава Центральная в 04:10, прибывает на Центральный вокзал Берлина в 11:32.
  • EIC «Wisła» — ежедневно отправляются со станции Варшава Центральная в 06:11, прибывают на главный вокзал Берлина в 13:32. Стоимость билета — от 188 злотых.
  • Express InterCity — отправляются со станции Варшава-Гданьска в 08:19, прибывают в Берлин в 15:30. Цена билета — от 188 злотых.
  • EIC «Spree/Sprewa» — ежедневно выезжают из Варшавы в 12:21 и прибывают в Берлин в 19:32. Стоимость билетов — от 202 злотых.
  • Поезда EIC «Varsovia» отправляются со станции Варшава-Гданьска в Берлин ежедневно в 16:14, прибытие в 23:32. Цена билетов — от 165 злотых.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.