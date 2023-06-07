Как доехать в Германию из городов Польши: маршруты и цены на билеты — Finance.ua

Как доехать в Германию из городов Польши: маршруты и цены на билеты Сегодня 12:40

Германия принимает наибольшее количество беженцев из Украины — в стране остаются более 1 млн убегающих от войны. Ранее из Польши в Германию курсировал бесплатный поезд, сейчас доступны только обычные рейсы.

Как можно доехать из польских городов в Берлин по железной дороге и сколько стоят билеты на поезда, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на info@ingermany.de

На какие поезда в Берлин можно сесть в Польше

Из городов Польши в столицу Германии можно доехать как на поездах польских железных дорог, так и с немецким перевозчиком. Например, с польским «PKP Intercity» в Берлин можно добраться из Варшавы, Познани, Гданьска (Гдыни), Быдгоща или Перемышля.

Также поездами польской компании Polregio можно поехать в Берлин и Любек из Щецина, а во Франкфурт, Герлиц, Губен — из Зеленой Гуры на выходных.

Также из Польши есть широкая сеть маршрутов на поездах немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn. Можно путешествовать на поездах Интерсити и Евросити.

Как доехать из Перемышля в Берлин

Из Перемышля в Берлин каждый день можно сесть на поезд IC «Wawel». Отправляется он в 07:08 и прибывает в 20:10. Цена билета — от 164 злотых. Маршрут проходит через станции Ярослав, Жешув, Краков, Катовице, Гливице, Ополе, Вроцлав, Любин, Зеленую Гуру, Жепин, Франкфурт-на-Одере.

Поезда между столицами — график и цены

Маршрут из Варшавы в Берлин проходит через Познань и Франкфурт-на-Одере. Для поездки можно приобрести билеты на следующие поезда:

«Sparpreis Europa» от Deutsche Bahn, эконом-класс от 132 злотых. Ежедневно уезжает со станции Варшава Центральная в 04:10, прибывает на Центральный вокзал Берлина в 11:32.

EIC «Wisła» — ежедневно отправляются со станции Варшава Центральная в 06:11, прибывают на главный вокзал Берлина в 13:32. Стоимость билета — от 188 злотых.

Express InterCity — отправляются со станции Варшава-Гданьска в 08:19, прибывают в Берлин в 15:30. Цена билета — от 188 злотых.

EIC «Spree/Sprewa» — ежедневно выезжают из Варшавы в 12:21 и прибывают в Берлин в 19:32. Стоимость билетов — от 202 злотых.

Поезда EIC «Varsovia» отправляются со станции Варшава-Гданьска в Берлин ежедневно в 16:14, прибытие в 23:32. Цена билетов — от 165 злотых.

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