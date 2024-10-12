Раскрыты масштабы загрязнения Украины взрывоопасными предметами — Finance.ua

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Раскрыты масштабы загрязнения Украины взрывоопасными предметами

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Раскрыты масштабы загрязнения Украины взрывоопасными предметами
Раскрыты масштабы загрязнения Украины взрывоопасными предметами, Фото: mil.gov.ua
Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине загрязнено 128 тысяч км² суши и 14 тысяч км² водных территорий взрывоопасными предметами.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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Агрессия рф оказывает существенное влияние на безопасность гражданского населения, сельского хозяйства, промышленности и социально-экономического роста в пострадавших регионах.
По словам начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, руководителя секретариата Национального органа по вопросам противоминной деятельности полковника Руслана Берегули, эти риски негативно влияют на жизнь более 6 млн. украинцев.
На форуме «Финансовые основы в гуманитарном разминировании и принципы компенсаций в аграрном секторе» в Киеве во время выставки Security 2.0 он рассказал о текущей ситуации в Украине.
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Также Берегуля наметил ближайшие шаги по улучшению эффективности мероприятий в сфере гуманитарного разминирования в Украине.
«Благодаря совместным усилиям мы метр за метром освободим нашу землю от взрывоопасных предметов, создадим мощные инструменты для реализации гуманитарных целей противоминной деятельности», — поблагодарил спикер международных партнеров Украины за поддержку и помощь.
Такое сотрудничество в пострадавших от действий агрессора регионах позволит создать безопасную среду, вернуть временно перемещенных лиц, восстановить экономическое развитие.
По материалам:
Finance.ua
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