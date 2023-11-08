Раскрыты ближайшие планы концерна BMW — Finance.ua

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Раскрыты ближайшие планы концерна BMW

Технологии&Авто
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Раскрыты ближайшие планы концерна BMW
Раскрыты ближайшие планы концерна BMW
Знаковым событием к переходу в чистый электрический сегмент станет мировая премьера обновленного BMW Touring 5-Series, которая состоится следующей весной.
Глава BMW Оливер Зипс заявил, что электрический универсал будет предлагать те же варианты трансмиссии, что и седан, включая электрический i5 Touring.
Зипс также пролил свет на BMW Neue Klasse, производство которого запланировано на 2025 год. Акцент сделан на том, что это не просто еще одна серия BMW, а новое поколение продуктов. В течение 24 месяцев BMW планирует выпустить шесть моделей Neue Klasse, как седаны, так и кроссоверы. Объединяет эти модели электрическое сердце, поскольку они будут работать исключительно от электричества.
Что касается электромобилей Mini, то Aceman должен дебютировать в апреле. Главный менеджер BMW не вдавался в подробности об этом «премиум-компактном» электромобиле, который в прошлом году был представлен концептом. Ожидается, что он станет между моделями Hatch и Countryman, включая элементы дизайна обоих.
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В контексте Mini Оливер Зипс отметил, что в скором времени бренд введет модель прямого сбыта в Европе, начиная с Италии, Польши и Швеции. Далее схему прямой реализации машин распространят на другие страны. Ожидается, что на платформу прямых продаж BMW выйдет в 2026 году. По мнению менеджмента, это будет иметь многочисленные преимущества, включая четкое ценообразование, бесперебойное онлайн- и офлайн взаимодействие, а также новый опыт для клиентов.
И главное, озвученное Оливером Зипсом в ходе конференции — Rolls-Royce станет исключительно электрическим к началу 2030-х годов. Электротяговой Spectre, серийный выпуск которого начинается с IV квартала 2023 г., будет лидером. Это расценивается изготовителем как значительный шаг культового бренда в переходе к электрической мобильности.
По материалам:
Телеканал 24
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