Названы самые надежные автомобили BMW с пробегом — Finance.ua

Названы самые надежные автомобили BMW с пробегом Сегодня 02:08 — Фондовый рынок

Тем, кто ищет не только быстрый и комфортный, но и надежный автомобиль BMW, эксперты советуют избегать моделей со сложной и высокотехнологичной «техникой», поскольку они выходят из строя чаще, чем их более простые аналоги. Какие надежные машины BMW можно найти на вторичном рынке, рассказали эксперты портала HotCars

Возглавляет рейтинг кроссовер BMW X5 2018 выпуска, надежность и качество которого эксперты JD Power оценили в 84 балла из 100 возможных. Это отличный показатель надежности для такой машины.

Вторым по надежности среди автомобилей BMW назван BMW 2-Series 2017 с оценкой надежности 88 баллов из 100.

Замыкает «тройку» лидеров BMW 5-Series 2016 года выпуска с оценкой качества и надежности на уровне 88 баллов из 100. Это одна из самых надежных моделей BMW за всю историю.

Итак, самые надежные автомобили BMW на вторичном рынке:

BMW X5 2018; BMW 2 Series 2017; BMW 5 Series 2016; BMW i3 2017; BMW 3 Series 2016; BMW X1 2022; BMW 3 Series 2011; BMW Z4 2007; BMW 7 Series 2007; BMW X3 2017; BMW 8 Series Gran Coupe 2020; BMW 4 Series 2022; BMW 7 Series 2022 года.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.