Расходы на содержание военных в августе возросли более чем на 40% — Finance.ua

Расходы на содержание военных в августе возросли более чем на 40% Сегодня 09:12 — Казна и Политика

Расходы на содержание военных в августе возросли более чем на 40%

В августе кассовые расходы на содержание военнослужащих по сравнению с июлем возросли на 41,6% или с 62 миллиарда гривен до 87,8 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные Госказначейства, опубликованные службой Министерства финансов.

Отмечается, что в общей структуре кассовых расходов их доля достигла 41,3% с 35,4% в июле. А все кассовые расходы госбюджета в августе возросли до 212,7 млрд грн со 174,9 млрд грн в июле.

С начала полномасштабной войны россии против Украины, на выплаты денежного довольствия военнослужащим было направлено 375,6 млрд грн, или 31,3% от всех расходов общего фонда госбюджета (более 1,2 трлн грн).

Читайте также Военную службу можно засчитать в пенсионный стаж: как это сделать

Расходы на оплату труда с начислениями в августе составили 112,4 млрд грн, или 52,8% расходов, а с начала войны — 499 млрд грн, или 41,6%.

Также с конца февраля на поддержку ВСУ в виде закупки военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты было израсходовано еще 149,7 млрд грн, или 12,5% расходов общего фонда госбюджета. В частности, в августе — 14,6 млрд грн, или 6,9%.

Также с начала войны пятая часть (21,7%) всех расходов, или 257,4 млрд грн (в августе — 43,2 млрд грн), пришлась на социальное обеспечение. Из них:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.