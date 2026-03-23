Расходы из госбюджета за январь-февраль составили 547,2 млрд грн

Расходы госбюджета

За январь — февраль 2026 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 547,2 млрд грн, что на 9 млрд грн (на 1,7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в феврале — 303,4 млрд гривен.

Расходы общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону за январь — февраль 2026 года составили 327,4 млрд грн или 59,8% от всех расходов общего фонда. В том числе в феврале было израсходовано 177,8 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 13 марта 2026 года, сообщили в Министерстве финансов Украины.

Куда направили средства

В структуре расходов по экономической классификации больше всего направлено:

260,5 млрд грн — на оплату труда работникам бюджетной сферы с начислениями (в том числе в феврале — 134,3 млрд грн) или 47,6% от общего объема расходов, израсходованных за январь — февраль 2026 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 31 млрд грн, или на 31 млрд грн);

106,5 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в феврале — 52 млрд грн) или 19,5% от общего объема расходов, что на 1,9 млрд грн или на 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства были направлены, в частности, на:

— трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

— социальную защиту детей и семей, защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

— выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

50,6 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в феврале — 38,2 млрд грн) или 9,2% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

— поддержку Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

— перечисление Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

49,4 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в феврале — 28,6 млрд грн) или 9% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 2,2 млрд грн или на 4,7%);

38,8 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в феврале — 27,8 млрд грн) или 7,1% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

— приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

— обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ и комплексных мер программного характера;

36,2 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в феврале — 18,4 млрд грн) или 6,6% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 11 млрд грн или на 43,6%).

Напомним, расходы общего фонда госбюджета за январь составили 243,8 млрд гривен.

