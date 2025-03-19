Расходы госбюджета за первые два месяца года существенно выросли: на что пошли деньги — Finance.ua

Расходы госбюджета за первые два месяца года существенно выросли: на что пошли деньги Сегодня 17:03

Расходы госбюджета за первые два месяца года существенно выросли: на что пошли деньги

За январь и февраль 2025 года общая сумма расходов общего фонда госбюджета составила 538,2 млрд грн, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в феврале было израсходовано 324,1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В структуре расходов больше всего направлено:

229,4 млрд грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в феврале — 119,4 млрд грн), или 42,6% от общего объема средств, израсходованных за январь — февраль 2025 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 49,5 млрд грн, или на 27,5%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 176,5 млрд гривен (в феврале — 91,8 млрд грн);

— на оплату труда с начислениями (в том числе в феврале — 119,4 млрд грн), или 42,6% от общего объема средств, израсходованных за январь — февраль 2025 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 49,5 млрд грн, или на 27,5%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 176,5 млрд гривен (в феврале — 91,8 млрд грн); 70,2 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в феврале — 60,9 млрд грн), или 13% от общего объема расходов. Среди них:

— 39,1 млрд грн — для поддержки Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

— 22,3 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

108,3 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в феврале — 49,8 млрд грн) или 20,1% от общего объема расходов, что на 18,8 млрд грн, или на 21% больше против аналогичного периода прошлого года, в том числе:

— 35,6 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

— 16,6 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

— 9,8 млрд грн — для выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

47,5 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в феврале — 43,1 млрд грн), или 8,8% от общего объема расходов. Среди них:

— 42 млрд грн — на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

— 3,4 млрд грн — на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в феврале — 43,1 млрд грн), или 8,8% от общего объема расходов. Среди них: — 42 млрд грн — на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины; — 3,4 млрд грн — на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства; 47,2 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в феврале — 32,7 млрд грн), или 8,8% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 11,6 млрд грн, или на 32,7%);

— на обслуживание государственного долга (в феврале — 32,7 млрд грн), или 8,8% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 11,6 млрд грн, или на 32,7%); 25,2 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в феврале — 12,7 млрд грн), или 4,7% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 1,5 млрд грн, или на 6,3%).

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