Расходы госбюджета за первые два месяца года существенно выросли: на что пошли деньги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Расходы госбюджета за первые два месяца года существенно выросли: на что пошли деньги

50
Расходы госбюджета за первые два месяца года существенно выросли: на что пошли деньги
Расходы госбюджета за первые два месяца года существенно выросли: на что пошли деньги
За январь и февраль 2025 года общая сумма расходов общего фонда госбюджета составила 538,2 млрд грн, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в феврале было израсходовано 324,1 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
В структуре расходов больше всего направлено:
  • 229,4 млрд грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в феврале — 119,4 млрд грн), или 42,6% от общего объема средств, израсходованных за январь — февраль 2025 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 49,5 млрд грн, или на 27,5%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 176,5 млрд гривен (в феврале — 91,8 млрд грн);
  • 70,2 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в феврале — 60,9 млрд грн), или 13% от общего объема расходов. Среди них:
     — 39,1 млрд грн — для поддержки Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;
     — 22,3 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • 108,3 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в феврале — 49,8 млрд грн) или 20,1% от общего объема расходов, что на 18,8 млрд грн, или на 21% больше против аналогичного периода прошлого года, в том числе:
     — 35,6 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
     — 16,6 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;
     — 9,8 млрд грн — для выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;
Читайте также
  • 47,5 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в феврале — 43,1 млрд грн), или 8,8% от общего объема расходов. Среди них:
     — 42 млрд грн — на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;
     — 3,4 млрд грн — на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;
  • 47,2 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в феврале — 32,7 млрд грн), или 8,8% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 11,6 млрд грн, или на 32,7%);
  • 25,2 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в феврале — 12,7 млрд грн), или 4,7% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 1,5 млрд грн, или на 6,3%).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems