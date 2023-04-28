Ракетная атака не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре — Укрэнерго — Finance.ua
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Ракетная атака не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре — Укрэнерго

Энергетика
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Ракетная атака не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре — Укрэнерго
Ракетная атака не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре — Укрэнерго
Ракетная атака россиян не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре, производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления, но ситуация на Востоке остается сложной.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Facebook.
«Утренняя ракетная атака россиян не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре и не привела к необходимости ограничения потребления. Однако остается сложной ситуация на востоке Украины, где из-за обстрелов получил повреждения энергетический объект», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что на 28 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Водополье спадает. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и на протяжении всех суток.
«Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, также продолжается незначительный импорт из Словакии», — добавили в компании.
Как сообщалось, ремонтные бригады Укрэнерго работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам за все время. Напомним, что в результате 15 ракетных и 18 дроновых атак энергосистема получила беспрецедентные повреждения. Для восстановления того уровня надежности энергоснабжения, который был до массированных обстрелов, все еще необходимо много ресурса и времени.
По материалам:
Українські Новини
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