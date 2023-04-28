Ракетная атака не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре — Укрэнерго Сегодня 12:39 — Энергетика

Ракетная атака не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре — Укрэнерго

Ракетная атака россиян не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре, производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления, но ситуация на Востоке остается сложной.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Facebook

«Утренняя ракетная атака россиян не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре и не привела к необходимости ограничения потребления. Однако остается сложной ситуация на востоке Украины, где из-за обстрелов получил повреждения энергетический объект», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 28 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Водополье спадает. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и на протяжении всех суток.

«Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, также продолжается незначительный импорт из Словакии», — добавили в компании.

Как сообщалось, ремонтные бригады Укрэнерго работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам за все время. Напомним, что в результате 15 ракетных и 18 дроновых атак энергосистема получила беспрецедентные повреждения. Для восстановления того уровня надежности энергоснабжения, который был до массированных обстрелов, все еще необходимо много ресурса и времени.

Українські Новини По материалам:

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