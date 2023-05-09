Ракетная атака не нанесла повреждений электростанциям — «Укрэнерго» — Finance.ua
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Ракетная атака не нанесла повреждений электростанциям — «Укрэнерго»

Энергетика
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Ракетная атака не нанесла повреждений электростанциям — «Укрэнерго»
Ракетная атака не нанесла повреждений электростанциям — «Укрэнерго»
Вечерняя и утренняя ракетные атаки россиян не нанесли повреждений электростанциям и магистральным сетям. В то же время из-за обстрелов есть повреждения в распределительных сетях приграничных и прифронтовых областей.
Об этом заявили в «Укрэнерго».
"В то же время из-за обстрелов россиян есть повреждения в распределительных сетях приграничных и прифронтовых Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые постоянно страдают от врага.
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В частности, на Черниговщине в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей. Бригады облэнерго ждут разрешения военных для восстановления питания. Также сегодня утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, питание которых только вчера было восстановлено. Энергетики работают над восстановлением", — заявили в госкомпании.
При этом производство электроэнергии полностью покрывает потребление. Благодаря все еще продолжающемуся водополью гидроэлектростанции продолжают активную работу на протяжении всех суток. Также сезонно усиленно работают ветровые и солнечные электростанции.
Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину отсутствует, добавили в «Укрэнерго».
«На всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы. В приоритете — восстановление уровня надежности энергоснабжения потребителей, что требует значительных ресурсов и времени», — резюмировали в компании.
По материалам:
Finance.ua
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