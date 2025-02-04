Raiffeisen зафиксировал первый убыток за девять лет из-за судебного процесса в россии — Finance.ua
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Raiffeisen зафиксировал первый убыток за девять лет из-за судебного процесса в россии

Фондовый рынок
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Raiffeisen зафиксировал первый убыток за девять лет из-за судебного процесса в россии
Raiffeisen зафиксировал первый убыток за девять лет из-за судебного процесса в россии
Raiffeisen Bank International AG закончил четвертый квартал 2024 года с чистым убытком в 926 млн евро.
Об этом пишет Bloomberg.
В издании отмечают, что причина — резервы в 840 млн евро из-за судебного решения в россии и дополнительных 156 млн евро расходов на судебные дела по польским валютным кредитам.
Сообщается, что, несмотря на эти потери, банк оценил результаты 2024 года как удовлетворительные.
«Сокращение бизнеса в россии проходит успешно», — заявил генеральный директор Иоганн Штробль.
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Raiffeisen пытается покинуть российский рынок почти три года после требования Европейского центрального банка закрыть местное подразделение. В ноябре банк продал свой белорусский филиал.
В своей деятельности, не включающей россию и беларусь, прибыль банка за квартал выросла до 128 млн евро.
По материалам:
Економічна Правда
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