Raiffeisen зафиксировал первый убыток за девять лет из-за судебного процесса в россии — Finance.ua

Raiffeisen зафиксировал первый убыток за девять лет из-за судебного процесса в россии Сегодня 21:25 — Фондовый рынок

Raiffeisen зафиксировал первый убыток за девять лет из-за судебного процесса в россии

Raiffeisen Bank International AG закончил четвертый квартал 2024 года с чистым убытком в 926 млн евро.

Об этом пишет Bloomberg.

В издании отмечают, что причина — резервы в 840 млн евро из-за судебного решения в россии и дополнительных 156 млн евро расходов на судебные дела по польским валютным кредитам.

Сообщается, что, несмотря на эти потери, банк оценил результаты 2024 года как удовлетворительные.

«Сокращение бизнеса в россии проходит успешно», — заявил генеральный директор Иоганн Штробль.

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Raiffeisen пытается покинуть российский рынок почти три года после требования Европейского центрального банка закрыть местное подразделение. В ноябре банк продал свой белорусский филиал.

В своей деятельности, не включающей россию и беларусь, прибыль банка за квартал выросла до 128 млн евро.

Економічна Правда По материалам:

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