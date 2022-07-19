Раде предлагают отменить пошлины и НДС на авто для ВСУ — Finance.ua

Раде предлагают отменить пошлины и НДС на авто для ВСУ Сегодня 12:39 — Казна и Политика

Верховной Раде Украины предлагают отменить ввозные пошлины и налог на добавленную стоимость (НДС) на ввозимые для Вооруженных сил авто.

Об этом свидетельствует законопроект на сайте парламента.

В частности, предлагается отменить таможенные пошлины и НДС для пассажирских и грузовых автомобилей обычного типа, используемых в оборонных целях Вооруженными силами, а также другими военными формированиями.

Отметим, для более дешевых и старых авто большую часть платежей обычно составляет акцизный налог.

Справка Finance.ua:

с 1 июля вернулась плата за таможенное оформление автомобилей, ввозимых на территорию Украины;

после отмены бесплатной растаможки в Верховной Раде зарегистрировали более 10 «автомобильных» законопроектов. Один из них предлагает вернуть «нулевую» растаможку, но не для всех.

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