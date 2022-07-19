Раде предлагают отменить пошлины и НДС на авто для ВСУ — Finance.ua
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Раде предлагают отменить пошлины и НДС на авто для ВСУ

Казна и Политика
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Верховной Раде Украины предлагают отменить ввозные пошлины и налог на добавленную стоимость (НДС) на ввозимые для Вооруженных сил авто.
Об этом свидетельствует законопроект на сайте парламента.
В частности, предлагается отменить таможенные пошлины и НДС для пассажирских и грузовых автомобилей обычного типа, используемых в оборонных целях Вооруженными силами, а также другими военными формированиями.
Отметим, для более дешевых и старых авто большую часть платежей обычно составляет акцизный налог.

Справка Finance.ua:

  • с 1 июля вернулась плата за таможенное оформление автомобилей, ввозимых на территорию Украины;
  • после отмены бесплатной растаможки в Верховной Раде зарегистрировали более 10 «автомобильных» законопроектов. Один из них предлагает вернуть «нулевую» растаможку, но не для всех.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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