Раде предлагают отменить пошлины и НДС на авто для ВСУ — Finance.ua

Раде предлагают отменить пошлины и НДС на авто для ВСУ
Верховной Раде Украины предлагают отменить ввозные пошлины и налог на добавленную стоимость (НДС) на ввозимые для Вооруженных сил авто.
Об этом свидетельствует законопроект на сайте парламента.
В частности, предлагается отменить таможенные пошлины и НДС для пассажирских и грузовых автомобилей обычного типа, используемых в оборонных целях Вооруженными силами, а также другими военными формированиями.
Отметим, для более дешевых и старых авто большую часть платежей обычно составляет акцизный налог.
Справка Finance.ua:
- с 1 июля вернулась плата за таможенное оформление автомобилей, ввозимых на территорию Украины;
- после отмены бесплатной растаможки в Верховной Раде зарегистрировали более 10 «автомобильных» законопроектов. Один из них предлагает вернуть «нулевую» растаможку, но не для всех.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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