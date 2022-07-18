В Україні пропонують повернути «нульове» розмитнення, але не для всіх — Finance.ua

В Україні пропонують повернути «нульове» розмитнення, але не для всіх Вчора 12:03 — Технології&Авто

Після скасування безкоштовного розмитнення у Верховній Раді зареєстрували понад 10 «автомобільних» законопроєктів. Один із них пропонує повернути «нульове» розмитнення, але не для всіх.

Йдеться про законопроєкт № 7498.

Документ передбачає повернути «нульове» розмитнення легковиків для учасників бойових дій та тих українців, чиї авто були фізично знищені внаслідок війни.

Читайте також Скільки грошей принесло до бюджету скасування «нульового» розмитнення

Умови. На одну людину можна буде ввезти лише один автомобіль. Продавати ввезені таким чином машини не можна 3 роки, навіть по довіреності, інакше доведеться сплатити митні платежі у повному обсязі. Також під дію пільги не потраплять автомобілі преміумкласу, що підпадають під сплату транспортного податку.

На думку авторів законопроєкту, це буде чудова можливість забезпечити автомобілями тих, хто найбільше цього потребує.

На думку експертів Інституту досліджень авторинку, ідея може знайти підтримку в залі, проте кінцева редакція документа найімовірніше буде іншою.

Довідка Finance.ua:

З 1 липня повернулася плата за митне оформлення автомобілів, які ввозяться на територію України. З початку місяця до 14 липня в країну ввезли 5020 авто з-за кордону.

Як розповідають експерти Інституту досліджень авторинку, чи існуватиме імпорт вживаних авто з-за кордону після повернення до податків зразка 2018 року. Таке рішення «заморозить» імпорт вживаних авто з-за кордону та призведе до підвищення цін на автомобілі в Україні. Більшість автомобілів вартістю до $5 тисяч — а саме в таких машинах є найбільша потреба — розмитнювати за «новими-старими» ставками не буде жодного сенсу.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.