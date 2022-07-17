Скільки грошей принесло до бюджету скасування «нульового» розмитнення — Finance.ua

Скільки грошей принесло до бюджету скасування «нульового» розмитнення Вчора 20:20 — Казна та Політика

Скільки грошей принесло до бюджету скасування «нульового» розмитнення

З 1 липня повернулася плата за митне оформлення автомобілів, які ввозяться на територію України. З початку місяця до 14 липня в країну ввезли 5020 авто з-за кордону.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк.

Він уточнив, що із загальної кількості ввезених машин 1371 була новою, а решта 3649 — уживаними.

Таким чином, за два тижні до державного бюджету надійшли податки та мита в загальному розмірі 663 мільйони гривень.

Нагадаємо", безкоштовне розмитнення авто можуть продовжити для тих транспортних засобів, які не встигли оформити до 1 липня та вартість яких нижча за 10 тисяч євро.

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