Скільки грошей принесло до бюджету скасування «нульового» розмитнення — Finance.ua

Скільки грошей принесло до бюджету скасування «нульового» розмитнення
З 1 липня повернулася плата за митне оформлення автомобілів, які ввозяться на територію України. З початку місяця до 14 липня в країну ввезли 5020 авто з-за кордону.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк.
Він уточнив, що із загальної кількості ввезених машин 1371 була новою, а решта 3649 — уживаними.
Таким чином, за два тижні до державного бюджету надійшли податки та мита в загальному розмірі 663 мільйони гривень.
Нагадаємо", безкоштовне розмитнення авто можуть продовжити для тих транспортних засобів, які не встигли оформити до 1 липня та вартість яких нижча за 10 тисяч євро.
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